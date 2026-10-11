Зеленский назвал дизельную сделку Путина и Трампа второй Аляской

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и сделка по дизелю, которую заключили лидеры двух стран, стали темой номер один для мировой прессы.

СМИ: Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского

Как сообщает Axios со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, переговоры Путина с Трампом стали «Аляской номер два» и «подарком на день рождения» президенту РФ. Зеленский не знал о договоренности по дизелю до ее объявления, хотя делегация Украины уже находилась в США и начала свои переговоры с американскими политиками.

Президент Украины выразил мнение, что его предали, узнав о соглашении Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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