Зеленский назвал дизельную сделку Путина и Трампа второй Аляской

Как сообщает Axios со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, переговоры Путина с Трампом стали «Аляской номер два» и «подарком на день рождения» президенту РФ. Зеленский не знал о договоренности по дизелю до ее объявления, хотя делегация Украины уже находилась в США и начала свои переговоры с американскими политиками.

Президент Украины выразил мнение, что его предали, узнав о соглашении Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

