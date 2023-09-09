Журналисты на саммите G20 выстраивались в очередь за фото с российским флагом
Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20 в Дели, передает РИА Новости.
Агентство сообщает, что российская журналистка Екатерина Надольская привезла с собой на саммит российский триколор. По ее словам, уже даже выстраивались очереди, чтобы сфотографироваться с флагом. Некоторые из гостей саммита, отмечает Надольская, расстроились из-за того, что не взяли свои флаги.
Журналистка также рассказала РИА Новости, что была удивлена тем, насколько жители Индии любят Россию. По ее словам, Индия тепло приняла журналистов из России.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
- Важнее Украины? Политики в России обсуждают значение декларации саммита G20
- Журналисты на саммите G20 выстраивались в очередь за фото с российским флагом
- «Никаких волн и волнишек»: Депутат Картаполов отверг слухи о новой мобилизации
- Село в Белгородской области осталось без света из-за обстрела ВСУ
- Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве
- ВС РФ нанесли 6 ударов по военным объектам и базам подготовки диверсантов
- Путин призвал россиян принять участие в выборах
- В Кремле заявили о возможности возобновления зерновой сделки после выполнения необходимых условий
- Песков анонсировал онлайн-голосование Путина на выборах мэра Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru