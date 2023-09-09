Журналисты на саммите G20 выстраивались в очередь за фото с российским флагом

Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20 в Дели, передает РИА Новости.

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Агентство сообщает, что российская журналистка Екатерина Надольская привезла с собой на саммит российский триколор. По ее словам, уже даже выстраивались очереди, чтобы сфотографироваться с флагом. Некоторые из гостей саммита, отмечает Надольская, расстроились из-за того, что не взяли свои флаги.

Журналистка также рассказала РИА Новости, что была удивлена тем, насколько жители Индии любят Россию. По ее словам, Индия тепло приняла журналистов из России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: g20.org
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