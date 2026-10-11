СМИ: Атака Трампа на Зеленского сравнима с его позором в Белом доме
Слова президента США Дональда Трампа о необходимости срочной отставки украинского лидера Владимира Зеленского сравнимы с тем позором, который он пережил в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Sky News.
Телеканал вспоминает стычку между двумя президентами в феврале 2025 года. Тогда глава Белого дома публично подверг Зеленского критике. «Трамп в очередной раз изменил подходы и, похоже, возвращается к заключению сделки с Россией», - следует из сообщения Sky News.
Резкие слова Трампа могут быть вызваны тем, что Зеленский открыто раскритиковал его после снятия части санкций с России, отмечает телеканал.
Ранее президент США заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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