СМИ: Атака Трампа на Зеленского сравнима с его позором в Белом доме

Телеканал вспоминает стычку между двумя президентами в феврале 2025 года. Тогда глава Белого дома публично подверг Зеленского критике. «Трамп в очередной раз изменил подходы и, похоже, возвращается к заключению сделки с Россией», - следует из сообщения Sky News.

Резкие слова Трампа могут быть вызваны тем, что Зеленский открыто раскритиковал его после снятия части санкций с России, отмечает телеканал.

Ранее президент США заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

