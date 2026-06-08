МЧС ликвидировало открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала в Петербурге

Открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировано в 22:51. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

К тушению пожара привлекались 15 единиц спецтехники и 64 специалиста от МЧС. Возгорание произошло в ангаре в Калининском районе Петербурга, площадь горения составила 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, которые госпитализированы в медучреждения.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», уточняет РИА Новости.

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По данным Октябрьской железной дороги, на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге, произошло разрушение кирпичного ограждения и повреждение железнодорожной инфраструктуры.

На время проведения необходимых восстановительных работ возможны задержки движения пригородных поездов Финляндского направления, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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