МЧС ликвидировало открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала в Петербурге
Открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировано в 22:51. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.
К тушению пожара привлекались 15 единиц спецтехники и 64 специалиста от МЧС. Возгорание произошло в ангаре в Калининском районе Петербурга, площадь горения составила 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, которые госпитализированы в медучреждения.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», уточняет РИА Новости.
По данным Октябрьской железной дороги, на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге, произошло разрушение кирпичного ограждения и повреждение железнодорожной инфраструктуры.
На время проведения необходимых восстановительных работ возможны задержки движения пригородных поездов Финляндского направления, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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