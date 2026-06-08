МЧС ликвидировало открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала в Петербурге

Открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировано в 22:51. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

К тушению пожара привлекались 15 единиц спецтехники и 64 специалиста от МЧС. Возгорание произошло в ангаре в Калининском районе Петербурга, площадь горения составила 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, которые госпитализированы в медучреждения.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», уточняет РИА Новости.