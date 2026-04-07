Депутат Чаплин: В мае россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных
Россияне в мае смогут отдыхать 12 дней, при этом их ожидает 19 рабочих дней. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT.
Как отметил парламентарий, из-за Праздника весны и труда, 1 Мая, который выпадет на пятницу, выходные продлятся три дня подряд - с 1 по 3 мая. При этом в четверг, 30 апреля, рабочий день будет сокращен на один час.
Также россиян ожидают праздничные выходные в честь Дня Победы, 9 Мая. Так как праздник совпадает с выходным, по закону он переносится на ближайший рабочий день — 11 мая.
«Таким образом, отдыхаем тоже три дня: 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник). Пятница, 8 мая, — сокращенный рабочий день. Обратите внимание: между двумя периодами отдыха будут рабочие дни — с 4 по 8 мая», — указал Чаплин.
Депутат добавил, что длинных и непрерывных майских каникул в текущем году не предусмотрено.
Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева заявила, что работу в праздничные дни 1 и 9 мая необходимо оплачивать в двойном размере.
