В Москве назвали победителей ТЭФИ в категории развлекательного вещания

Церемония награждения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории развлекательного вещания прошла в Москве. Впервые в истории жюри голосовало в режиме реального времени — на принятие решения каждому члену отводилось всего 26 секунд, сообщает ТАСС.

Телеканал «Россия 1» стал лидером церемонии, забрав сразу несколько наград. Победителями в своих категориях стали утренняя программа «Утро России», развлекательное ток-шоу «Малахов», шоу талантов «Ну-ка, все вместе!» и конкурс юных талантов «Синяя птица».

Канал НТВ также отметил успехами — просветительской программой года признана «Чудо техники с Сергеем Малозёмовым», а телевикториной — «Своя игра».