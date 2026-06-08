В Москве назвали победителей ТЭФИ в категории развлекательного вещания
Церемония награждения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории развлекательного вещания прошла в Москве. Впервые в истории жюри голосовало в режиме реального времени — на принятие решения каждому члену отводилось всего 26 секунд, сообщает ТАСС.
Телеканал «Россия 1» стал лидером церемонии, забрав сразу несколько наград. Победителями в своих категориях стали утренняя программа «Утро России», развлекательное ток-шоу «Малахов», шоу талантов «Ну-ка, все вместе!» и конкурс юных талантов «Синяя птица».
Канал НТВ также отметил успехами — просветительской программой года признана «Чудо техники с Сергеем Малозёмовым», а телевикториной — «Своя игра».
ТНТ победил в номинациях реалити-шоу («Выжить в Самарканде. Игра сезонов») и юмористических программ («Однажды в России»), а также взял награду за ток-шоу выходного дня («Шоу Воли»).
СТС отметился победой в категории «Образ жизни» с проектом «Просто кухня» и в номинации спортивно-развлекательных шоу с программой «Суперниндзя». Среди детских передач лучшей названа «Умницы и умники».
Особняком стала номинация «Программа о путешествиях», где жюри впервые присудило сразу четыре равноценных награды: «Поедем, поедим!» на НТВ, «Невероятно интересные истории» на РЕН ТВ, «Формула еды» на «России 1» и «Жизнь других» на Первом канале. Лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма признана Яна Чурикова, ведущая проекта «Голос» на Первом канале.
Также премию получил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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