Ушаков: На 9 Мая в Москву намерены приехать ряд зарубежных лидеров

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом издания Life сообщил, что ряд зарубежных государственных деятелей планирует приехать в Москву на празднование 9 Мая.

Ушаков подтвердил, что российская сторона готова принять иностранных гостей. Также он добавил, что в рамках праздничных мероприятий в столице запланированы международные контакты с участием президента РФ Владимира Путина — многие мировые лидеры выразили желание с ним встретиться.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль проинформирует о гостях парада в честь Дня Победы 9 Мая в Москве, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:День ПобедыМосква9 мая

Горячие новости

Все новости

партнеры