Ушаков: На 9 Мая в Москву намерены приехать ряд зарубежных лидеров
Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом издания Life сообщил, что ряд зарубежных государственных деятелей планирует приехать в Москву на празднование 9 Мая.
Ушаков подтвердил, что российская сторона готова принять иностранных гостей. Также он добавил, что в рамках праздничных мероприятий в столице запланированы международные контакты с участием президента РФ Владимира Путина — многие мировые лидеры выразили желание с ним встретиться.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль проинформирует о гостях парада в честь Дня Победы 9 Мая в Москве, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
