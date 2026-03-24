Песков рассказал, когда Кремль проинформирует о гостях на параде 9 мая
24 марта 202612:54
Кремль проинформирует о гостях парада в честь Дня Победы 9 Мая в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона будет рада видеть на праздновании широкий круг гостей из дружественных стран.
«Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем», - подчеркнул пресс-секретарь.
Между тем Кремль открыл аккредитацию журналистов на освещение мероприятий в честь Дня Победы. Она продлится до полудня 7 апреля.
Горячие новости
- Неубедительные технологии: Почему 90% проектов с ИИ закрываются
- Фильтры пессимизма: Предрасположенность к депрессии передается по наследству
- Психолог или психиатр: Как распознать, какая помощь требуется нестабильному человеку
- Володин: Женщина должна сама принимать решение об аборте
- «Таких 95%»: Почему таксистов-подработчиков хотят освободить от локализации
- Песков рассказал, когда Кремль проинформирует о гостях на параде 9 мая
- Ветеринары опровергли критический дефицит вакцин для животных
- В Совфеде объяснили поведение депутата Самокиша весенним обострением
- Кинокритик Шнейдеров: «Ника» отдала предпочтение искусству
- Лавров: Россия будет оказывать материальную помощь Кубе