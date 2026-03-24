Песков рассказал, когда Кремль проинформирует о гостях на параде 9 мая

Кремль проинформирует о гостях парада в честь Дня Победы 9 Мая в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков не исключил приглашения Трампа на парад Победы

По его словам, российская сторона будет рада видеть на праздновании широкий круг гостей из дружественных стран.

«Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем», - подчеркнул пресс-секретарь.

Между тем Кремль открыл аккредитацию журналистов на освещение мероприятий в честь Дня Победы. Она продлится до полудня 7 апреля.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
