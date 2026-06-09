СМИ: Налоги для россиян и бизнеса распорядились поднять

Властям субъектов поручено проработать возможность повышения налогов, чтобы закрыть дефицит местных бюджетов. Рекомендации ведомства были даны во исполнение поручений российского президента Владимира Путина, который требовал уменьшить региональные дефициты, а свои предложения региональные власти должны были представить в начале июня.

Регионам рекомендовано расширить перечень объектов недвижимости, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости; поднять до максимального уровня ставки налога на транспорт, пересмотреть льготы и ставки по земельному налогу и налогу на имущество граждан.

Властям субъектов предлагается провести инвентаризацию недвижимости, а также активнее искать земли, которые используются не по целевому назначению. Налог может быть повышен в несколько раз.

Низкая динамика за четыре месяца 2026 года собираемости НДС связана с замедлением экономики и авансовыми платежами, но к третьему кварталу ситуация поправится, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.

