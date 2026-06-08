СМИ: В Евросоюзе раскрыли два сценария вступления Украины

Евросоюз рассматривает два основных сценария принятия Украины в свои ряды, один из которых является нестандартным. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РБК.

Комментируя идею канцлера Германии Фридриха Мерца об «ассоциированном членстве» Киева, еврокомиссар уточнила, что это пока лишь предложение, по которому продолжаются дискуссии.

Всего теоретически существует три варианта взаимодействия ЕС со странами-кандидатами: вступление по действующим правилам с полной интеграцией после выполнения всех условий, секторальная интеграция с присоединением к отдельным политикам Евросоюза по аналогии с Норвегией и Швейцарией, а также так называемое обратное членство с принятием страны авансом,