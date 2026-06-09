СМИ: Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером
Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, сообщает Axios.
По данным ресурса, беседа состоялась 8 июня. Другие подробности не приводятся.
До этого экс-заместитель государственного секретаря США и бывший советник по национальной безопасности Стивен Биган заявил, что подход Уиткоффа и Кушнера к переговорам по Украине «не основан на реальности».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визита Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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