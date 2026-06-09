СМИ: Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

По данным ресурса, беседа состоялась 8 июня. Другие подробности не приводятся.

До этого экс-заместитель государственного секретаря США и бывший советник по национальной безопасности Стивен Биган заявил, что подход Уиткоффа и Кушнера к переговорам по Украине «не основан на реальности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визита Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

