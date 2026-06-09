Как заявил руководитель венгерского антикоррупционного органа Ференц Пал Биро, ряд экс-политиков может быть привлечена к ответственности из-за схемы, которая нанесла ущерб европейским налогоплательщикам во время работы Орбана. Утверждается, что три компании за четыре года получили госконтракты на поставку товаров и услуг на 10 млрд евро. Переплата могла составить 3,5 млрд евро, так как товары закупались по ценам, значительно превышающим рыночные.

Биро отметил, что при прежнем правительстве на него оказывалось давление и предпринимались попытки подкупа. Так его супруге предлагали высокооплачиваемую должность, а в отношении него вели расследование.

Ранее ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

