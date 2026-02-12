Песков не исключил приглашения Трампа на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность приглашения лидера США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью «НЬЮМ ТАСС».

Песков ответил на вопрос, будет ли Трамп приглашен на Парад Победы.

«Посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», - указал пресс-секретарь.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию, пишет 360.ru.

