Песков не исключил приглашения Трампа на парад Победы
12 февраля 202607:20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность приглашения лидера США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью «НЬЮМ ТАСС».
Песков ответил на вопрос, будет ли Трамп приглашен на Парад Победы.
«Посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», - указал пресс-секретарь.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию, пишет 360.ru.
