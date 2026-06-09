В ОБСЕ заявили об угрозах и оскорблениях Пашиняна в адрес оппозиции в ходе предвыборной гонки
Глава правительства Армении Никол Пашинян во время предвыборной агитационной кампании угрожал оппозиции, сообщается на сайте ОБСЕ.
Из предварительного отчета наблюдательной миссии организации по итогам прошедших в Армении парламентских выборов следует, что премьер-министр использовал оскорбительные выражения. В некоторых случаях Пашиняна публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний, а некоторые процедуры национализации были начаты до избирательной кампании.
В отчете также сказано, что предвыборная риторика «часто носила конфронтационный характер», чему способствовали и некоторые представители оппозиции. При этом отмечается, что ограничение доступа к участию в выборах людям с двойным гражданством и требования к длительному проживанию и знанию языка противоречат требованиям Совета Европы.
Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит большинство в парламенте, несмотря на то, что не получила более 50% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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