В ОБСЕ заявили об угрозах и оскорблениях Пашиняна в адрес оппозиции в ходе предвыборной гонки

Из предварительного отчета наблюдательной миссии организации по итогам прошедших в Армении парламентских выборов следует, что премьер-министр использовал оскорбительные выражения. В некоторых случаях Пашиняна публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний, а некоторые процедуры национализации были начаты до избирательной кампании.

В отчете также сказано, что предвыборная риторика «часто носила конфронтационный характер», чему способствовали и некоторые представители оппозиции. При этом отмечается, что ограничение доступа к участию в выборах людям с двойным гражданством и требования к длительному проживанию и знанию языка противоречат требованиям Совета Европы.

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит большинство в парламенте, несмотря на то, что не получила более 50% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

