В ОБСЕ заявили об угрозах и оскорблениях Пашиняна в адрес оппозиции в ходе предвыборной гонки

Глава правительства Армении Никол Пашинян во время предвыборной агитационной кампании угрожал оппозиции, сообщается на сайте ОБСЕ.

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Из предварительного отчета наблюдательной миссии организации по итогам прошедших в Армении парламентских выборов следует, что премьер-министр использовал оскорбительные выражения. В некоторых случаях Пашиняна публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний, а некоторые процедуры национализации были начаты до избирательной кампании.

В отчете также сказано, что предвыборная риторика «часто носила конфронтационный характер», чему способствовали и некоторые представители оппозиции. При этом отмечается, что ограничение доступа к участию в выборах людям с двойным гражданством и требования к длительному проживанию и знанию языка противоречат требованиям Совета Европы.

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит большинство в парламенте, несмотря на то, что не получила более 50% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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