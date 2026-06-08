Небензя сообщил, до каких пор России будет продолжать СВО

Россия будет достигать поставленных целей военным путем, пока президент Украины Владимир Зеленский не осознает ошибочность своего курса. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности.

«Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», — подчеркнул дипломат, которого цитирует РИА Новости.