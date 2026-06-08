Небензя сообщил, до каких пор России будет продолжать СВО
Россия будет достигать поставленных целей военным путем, пока президент Украины Владимир Зеленский не осознает ошибочность своего курса. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности.
«Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», — подчеркнул дипломат, которого цитирует РИА Новости.
Он также назвал открытое письмо киевского лидера президенту Владимиру Путину неуклюжей провокацией, призванной сорвать любые переговоры по урегулированию конфликта.
Постпред РФ добавил, что с действующим киевским режимом, открыто вставшим на путь терроризма, в настоящее время разговаривать не о чем.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что о перспективах переговоров по Украине сейчас трудно говорить, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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