Полянский: Позиции Венгрии в ОБСЕ после выборов изменилась
Новые представители Венгрии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе все чаще поддерживают позицию Европейского союза и не блокируют общие заявления и выступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского.
По его словам, подобная тенденция прослеживается после парламентских выборов в Венгрии. Дипломат отметил, что представители Венгрии «могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала».
Ранее стало известно, что Венгрия снимет вето на вступление Киева в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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