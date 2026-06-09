Полянский: Позиции Венгрии в ОБСЕ после выборов изменилась

Новые представители Венгрии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе все чаще поддерживают позицию Европейского союза и не блокируют общие заявления и выступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского.

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По его словам, подобная тенденция прослеживается после парламентских выборов в Венгрии. Дипломат отметил, что представители Венгрии «могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала».

Ранее стало известно, что Венгрия снимет вето на вступление Киева в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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