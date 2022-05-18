«В НАТО через снятие санкций»: Турция начала «торговаться» с Финляндией и Швецией
Власти Турции выступали против членства Швеции и Финляндии в альянсе, однако уже выдвинули свои условия и готовы пойти на уступки.
Турция потребовала за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400. Анкара также хочет, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Евросоюза в 2019 году.
При этом представитель госдепартамента США Нед Прайс ранее заявлял, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Так, 16 мая Турция выступила категорически против вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна не может поддержать такое решение.
Он отмечал, что Турция придерживается такой позиции, в частности, из-за того, что Финляндия и Швеция отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Также Эрдоган заявил, что в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которые входят и в парламент этой страны. По его словам, скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций».
«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать да, пусть не обижаются», — заявлял Эрдоган на брифинге.
Со своей стороны, глава Европейской народной партии Манфред Вебер отмечал, что разумных причин для противодействия вступлению Финляндии и Швеции в НАТО нет. Политик также заявлял об изоляции членов альянса в случае сомнений в его сплоченности.
«Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (НАТО – прим. НСН), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования», - говорил Манфред Вебер медиагруппе Funke.
Между тем эксперты отмечают, что президент Турции сразу же откажется от своих возражений после того, как получит выгоду от США и Евросоюза. Так, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Эрдоган просто хочет «поторговаться».
«Эрдоган преследует определенные задачи внешней политики Турции. В конце концов, он снимет свои возражения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Но снимет их не просто так, а, скорее всего, что-то выторгует для себя в рамках альянса или в рамках двусторонних отношений с США или Евросоюзом. Поэтому стоит подождать, когда он объявит свои условия. А это случится довольно быстро», - говорил Чупрыгин.
В свою очередь главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко в беседе с «Радиотокой НСН» подчеркивал, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о блокировании вступления Финляндии и Швеции в НАТО - это попытка получения некой выгоды для себя в рамках альянса или двусторонних отношений с США или Евросоюзом.
«Эрдогану абсолютно наплевать и на Финляндию, и на Швецию. Это повод сделать лишнее важное заявление. Подчеркнуть, что он член НАТО и от него чего-то зависит. Он стремится показать, что у него есть право и возможность высказываться по таким сюжетам. И Эрдоган использовал это на полную катушку. Это просто игра. А то, что он говорит – это ещё одна форма для самоутверждения!», - говорил Малашенко.
Стокгольм и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
18 мая постпреды Швеции и Финляндии при альянсе Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подали заявки своих стран на членство в организации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал событие историческим.
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