«В НАТО через снятие санкций»: Турция начала «торговаться» с Финляндией и Швецией

При этом представитель госдепартамента США Нед Прайс ранее заявлял, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Так, 16 мая Турция выступила категорически против вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна не может поддержать такое решение.

Он отмечал, что Турция придерживается такой позиции, в частности, из-за того, что Финляндия и Швеция отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Также Эрдоган заявил, что в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которые входят и в парламент этой страны. По его словам, скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций».