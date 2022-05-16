«Это просто игра»: Что пытается выторговать Эрдоган у Швеции и Финляндии
Выступления Эрдогана на тему вступления Финляндии и Швеции в НАТО - это повод заявить о себе и выторговать для себя преференции от США или ЕС, заявил в эфире НСН главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о блокировании вступления Финляндии и Швеции в НАТО - это попытка получения некой выгоды для себя в рамках альянса или двусторонних отношений с США или Евросоюзом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.
«Эрдогану абсолютно наплевать и на Финляндию и на Швецию. Это повод сделать лишнее важное заявление. Подчеркнуть, что он член НАТО и от него чего-то зависит. Он стремится показать, что у него есть право и возможность высказываться по таким сюжетам. И Эрдоган использовал это на полную катушку. Это просто игра. А то, что он говорит – это ещё одна форма для самоутверждения!», - полагает Малашенко.
Ранее президент Турции заявил, что в Анкаре «не видят позитива» во вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, при этом они даже входят в парламент этой страны. Эрдоган подчеркнул, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций». Исходя из этого, турецкий лидер подчеркнул, что следит за ситуацией, но пока не может относиться к этому положительно.
Между тем старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе «Радиоточкой НСН» предположил, что таким образом турецкий лидер намерен «торговаться».
«Эрдоган преследует определённые задачи внешней политики Турции. В конце концов, он снимет свои возражения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Но снимет их не просто так, а, скорее всего, что-то выторгует для себя в рамках альянса или в рамках двусторонних отношений с США или Евросоюзом. Поэтому стоит подождать, когда он объявит свои условия. А это случится довольно быстро. Уже сегодня появилась информация о том, что некий представитель Швеции начинает переговоры с Турцией и это называется: «Ребята, вы скажите, чего вы хотите, а мы попробуем вам помочь», - иронизирует собеседник «Радиоточки НСН».
Вместе с тем, Чупрыгин предполагает, что каких-то серьёзных предметов для торга между Турцией и североевропейскими странами сегодня нет.
«Ничего специфического там нет. Возможно в кулуарных переговорах со Швецией и Финляндией Эрдоган и выторгует для себя что-то. Но это будет носить чисто символический характер. Я думаю, что речь идёт о таком оппортунистическом заявлении, мол, сейчас выскажу свою позицию и посмотрим, какая будет на это реакция? Всё это, скорее всего, стоит расценивать как некую траекторию, которую наметил и продвигает Эрдоган к постепенному превращению Турции из регионального в международного лидера политического процесса», - полагает востоковед Андрей Чупрыгин.
Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что частые угрозы Запада изолировать разные страны мира могут грозить изоляцией западных государств. Таким образом Пушков ответил на высказывания главы ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера, который пригрозил Турции изоляцией в НАТО, если Анкара заблокирует вступление Финляндии и Швеции в организацию.
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