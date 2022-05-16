«Это просто игра»: Что пытается выторговать Эрдоган у Швеции и Финляндии

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о блокировании вступления Финляндии и Швеции в НАТО - это попытка получения некой выгоды для себя в рамках альянса или двусторонних отношений с США или Евросоюзом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.

«Эрдогану абсолютно наплевать и на Финляндию и на Швецию. Это повод сделать лишнее важное заявление. Подчеркнуть, что он член НАТО и от него чего-то зависит. Он стремится показать, что у него есть право и возможность высказываться по таким сюжетам. И Эрдоган использовал это на полную катушку. Это просто игра. А то, что он говорит – это ещё одна форма для самоутверждения!», - полагает Малашенко.

Ранее президент Турции заявил, что в Анкаре «не видят позитива» во вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, при этом они даже входят в парламент этой страны. Эрдоган подчеркнул, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций». Исходя из этого, турецкий лидер подчеркнул, что следит за ситуацией, но пока не может относиться к этому положительно.