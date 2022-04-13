СМИ: Швеция вступит в НАТО в июне 2022 года

По данным издания, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла положительное решение по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».

Источники сообщают, что соответствующее заявление планируется передать на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня.

