СМИ: Швеция вступит в НАТО в июне 2022 года
13 апреля 202213:07
Швеция может вступить в НАТО в июне текущего года. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.
По данным издания, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла положительное решение по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».
Источники сообщают, что соответствующее заявление планируется передать на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru