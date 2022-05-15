В Европарламенте Турции намекнули на изоляцию за сомнения в единстве НАТО
Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, которая является крупнейшей в Европарламенте, считает, что «разумных причин» для противодействия вступлению Финляндии и Швеции в НАТО нет. Политик заявил об изоляции членов альянса в случае сомнений в его сплоченности.
«Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (НАТО – прим. НСН), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования», - заявил Манфред Вебер медиагруппе Funke.
Ранее президент Реджеп Таип Эрдоган заявил в пятницу, 13 мая, что Турция не считает позитивным развитием возможность принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО.
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