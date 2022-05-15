В Европарламенте Турции намекнули на изоляцию за сомнения в единстве НАТО

«Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (НАТО – прим. НСН), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования», - заявил Манфред Вебер медиагруппе Funke.

Ранее президент Реджеп Таип Эрдоган заявил в пятницу, 13 мая, что Турция не считает позитивным развитием возможность принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО.

