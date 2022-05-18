Анкара требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Кроме того, Турция хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее этих истребителей.

Еще одно требование турецких властей, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Европейского союза в 2019 году.

Обозреватель CNN Дэвид Андельман считает, что Турцию могут исключить из НАТО из-за позиции турецких властей по членству в альянсе Финляндии и Швеции. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.

