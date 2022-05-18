Анкара требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция требует за одобрение вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии включить Анкару в программу поставок американских истребителей F-35, а также снять санкции Вашингтона за покупку российских систем ПВО С-400, сообщает Bloomberg.

CNN: Турции грозит исключение из НАТО из-за Финляндии и Швеции

Кроме того, Турция хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее этих истребителей.

Еще одно требование турецких властей, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Европейского союза в 2019 году.

Обозреватель CNN Дэвид Андельман считает, что Турцию могут исключить из НАТО из-за позиции турецких властей по членству в альянсе Финляндии и Швеции. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.

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ТЕГИ:НАТОТурция
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