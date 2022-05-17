Финский парламент одобрил вступление страны в НАТО
17 мая 202215:32
Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО, сообщает ТАСС.
Данное решение поддержали 188 из 200 депутатов, принимавших участие в голосовании.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Путин: ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена
- Финский парламент одобрил вступление страны в НАТО
- СМИ: СКР возбудил дело против подозреваемой в мошенничестве экс-судьи Хахалевой
- В Совбезе рассказали об антироссийских планах Запада
- Набиуллина: ЦБ не будет устанавливать разные ключевые ставки в регионах
- CNN: Турции грозит исключение из НАТО из-за Финляндии и Швеции
- Крымские власти опровергли массовую отмену бронирования
- СМИ: Финская Gasum не будет платить за российский газ в рублях
- Президент Казахстана поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с РФ
- Из-за взрыва гранатомета в Мытищах подорвался автомобиль
16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru