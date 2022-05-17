Финский парламент одобрил вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО, сообщает ТАСС.

Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Данное решение поддержали 188 из 200 депутатов, принимавших участие в голосовании.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс, сообщает RT.

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ТЕГИ:ПолитикаНАТОФинляндия
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