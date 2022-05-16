Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, «это невозможно». Также он призвал обе страны не обижаться.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО не создаёт угроз России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
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