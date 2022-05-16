Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, «это невозможно». Также он призвал обе страны не обижаться.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО не создаёт угроз России.

