Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
16 мая 202220:37
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
По словам турецкого лидера, «это невозможно». Также он призвал обе страны не обижаться.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО не создаёт угроз России.
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16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru