В МИД РФ объяснили механизм создания на Украине внешнего управления

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МИД России разъяснили систему создания временной администрации. Это было сделано после того, как российский лидер Владимир Путин озвучил идею введения внешнего управления ООН на Украине.

Отмечается, что первым условием для этого является договоренность сторон, которая достигается напрямую или через посредников. После этого необходимо обратиться в ООН. Это может сделать одна из сторон, посредники, либо генеральный секретарь международной организации.

По словам директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, такие прецеденты в истории уже случались, так что Москва или посредники по итогам переговоров могут подать подобный запрос в организацию.