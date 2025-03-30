В МИД РФ объяснили механизм создания на Украине внешнего управления
В ведомстве отметили, что итоговое решение о введении временной администрации принимает Совбез ООН.
На этой неделе российский президент Владимир Путин предложил ввести на Украине временную администрацию под эгидой ООН совместно с США, ЕС и партнерами России. В Вашингтоне эту идею пока не поддержали, заявив, что система госуправления определяется Конституцией и волей народа. Между тем, в МИД России объяснили механизм создания на Украине внешнего управления ООН.
МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В МИД России разъяснили систему создания временной администрации. Это было сделано после того, как российский лидер Владимир Путин озвучил идею введения внешнего управления ООН на Украине.
Отмечается, что первым условием для этого является договоренность сторон, которая достигается напрямую или через посредников. После этого необходимо обратиться в ООН. Это может сделать одна из сторон, посредники, либо генеральный секретарь международной организации.
По словам директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, такие прецеденты в истории уже случались, так что Москва или посредники по итогам переговоров могут подать подобный запрос в организацию.
«Оговорюсь, что какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен», - заметил представитель МИД РФ в беседе с ТАСС.
При этом Логвинов объяснил, что после этого Совбез ООН дает поручение генсеку разработать принципы создания временной администрации. Это поручение должны поддержать в первую очередь постоянные члены организации. Однако проект документа может вноситься любым его членом.
Следующим шагом, по словам дипломата, является подготовка генсеком ООН доклада о временной администрации. В этом документе в том числе должны быть описаны штатное расписание и бюджет.
На заключительном этапе документ рассматривает Совбез, после чего принимает итоговое решение о формировании временной администрации с согласия всех членов, включая постоянных. Это происходит в формате резолюции или иного документа.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУТИНА
В ночь на 28 марта Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине. Российский лидер напомнил, что такая практика уже применялась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии. По его мнению, руководство страной может быть осуществлено под эгидой ООН и США, а также европейских государств и российских партнеров.
Президент РФ заметил, что такой механизм необходим для проведения голосования на Украине. Путин также подчеркнул, что гражданские органы власти в соседнем государстве в настоящий момент не являются законными, так как там не проходили президентские выборы.
По мнению российского лидера, такая инициатива поможет «привести к власти на Украине дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва была бы готова обсуждать мирное решение. При этом Путин заметил, что такое предложение — это лишь один из вариантов развития событий в соседней стране.
В США сразу отреагировали на предложение Путина. Так, один из представителей Совета национальной безопасности США в комментарии агентству «Reuters» заявил, что система государственного управления на Украине определяется ее Конституцией и волей народа.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН допустил, что проведение выборов под управлением ООН является для Украины единственным вариантом, который позволил бы избежать хаоса в стране.
«Украина, по моим оценкам, находится в таком экономическом состоянии, что она должна получить внешнее правление. Денег там нет, экономика разрушена, одна треть населения уехала в Европу, другая находится на территории, которая относится к России. Там может произойти катастрофа, серьезный анализ говорит о том, что Украине в дальнейшем может грозить развал. Кроме того, Киеву нужно проводить выборы, это было решено американцами, россиянами, и внутри Украины требования в этом отношении все громче раздаются. Единственные, кто этого не хотят — Германия, Англия и скандинавские страны. Однако, думаю, они понимают, что альтернативы внешнему правлению Украины нет. По сути, силы НАТО настолько помогают ВСУ, экономике, что Украина во многом уже находится под внешним правлением», - сказал он.
Президент России не раз подчеркивал, что Москва готова вести мирные переговоры с Украиной, но исключительно с ее легитимными представителями. В 2024 году Владимир Путин заметил, что, если там пройдут выборы и в стране появится законный представитель, то Москва будет общаться с ним. В том числе и с Владимиром Зеленским, если он получит легитимность.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема внешнего управления на Украине не обсуждалась на переговорах России и США в Саудовской Аравии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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