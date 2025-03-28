«Мы их дожмем!»: Путин предложил Украине выборы под внешним управлением
Путин заявил, что Трамп «искренне» хочет завершения конфликта на Украине, а Россия «без излишнего доверия» готова сотрудничать даже с Европой. При этом договариваться с нелегитимной властью в Киеве нет смысла.
Президент России Владимир Путин накануне посетил атомный подводный крейсер «Архангельск», пообщался с личным составом и ответил на вопросы моряков. В ходе беседы глава государства затронул и украинский вопрос, обрисовав перспективы и ход спецоперации.
«МЫ ИХ ДОЖМЕМ»
«По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил «мы их дожмем», есть основания полагать, что мы их добьем», - сказал Путин.
По словам главы государства, на сегодняшний день освобождено 99% ЛНР и более 70% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
После этого Путина спросили про переговоры с США и их результаты. Он признался, что понимает, что весь мир следит за этими переговорами.
Российский лидер подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп «искренне» хочет завершения конфликта на Украине по целому ряду причин.
«Нам нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому», - еще раз обозначил он позицию Москвы.
Путин подчеркнул, что Москва готова работать и с Европой, хоть там и пытаются «водить Россию за нос».
«Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на излишнем доверии к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», - заключил глава государства.
Президент подчеркнул, что на Украине продолжает существовать движение националистов, а на фоне нелегитимности официальной власти они фактически получают доступ к управлению страной.
«А как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути – в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией», - рассказал Путин.
В связи с этим Путин отметил, что можно было бы под эгидой ООН вместе с США и «даже европейскими странами» обсудить вариант введения в Киеве временного управления.
«Чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы», - пояснил он.
Российский лидер добавил, что это лишь один из возможных вариантов. Главный его посыл заключался в том, что Москва готова к мирному решению любых конфликтов, «только не за наш счет».
При этом американские власти уже отреагировали на предложение Путина о временном управлении на Украине, сообщает Reuters.
Государственное управление на Украине определяется ее Конституцией и народом страны, сообщил агентству представитель Совета национальной безопасности США.
МОРАТОРИЙ НЕ РАБОТАЕТ
Напомним, что 26 марта Россия и США официально договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине. Решение было принято после второго раунда переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.
Кремль уточнил, что именно не будет подвергаться атакам по согласованному США временному мораторию на удары по энергообъектам. Это нефтеперерабатывающие предприятия, АЭС, нефте- и газопроводы, дамбы ГЭС, теплоэлектростанции, насосные станции.
В официальном сообщении говорилось, что мораторий будет действовать до 18 апреля и может быть продлен. Если одна из сторон нарушит мораторий, вторая также будет свободна от обязательств по нему.
Владимир Зеленский тогда заявил, что соглашение о прекращении огня, распространяющееся на акваторию Черного моря и энергетическую инфраструктуру, вступает в силу немедленно.
При этом уже 26 марта в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия продолжает атаковать энергообъекты России. В ведомстве указали, что два беспилотника были сбиты в районе мыса Тарханкут в Крыму в ночь на 26 марта. Их целью было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Также украинские дроны атаковали объекты «Россетей» в Брянской и Курской областях. Удары привели к отключению электроэенергии.
Тогда без электричества остались жители брянского Комаричского района и более четырех тысяч жителей в Хомутовском районе Курской области.
27 марта также сообщалось, что ВСУ продолжают наносить удары по объектам российской энергоинфраструктуры. В Брянской области из-за атаки дрона произошло отключение ЛЭП, кроме того, вновь была попытка атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.
ПРИНУДИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО
Украина не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам, поэтому Вашингтон должен повлиять на лидера киевского режима, заявил в интервью НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Здесь очень важен механизм принуждения к выполнению и санкции. У США есть весь алгоритм действий для того, чтобы эти санкции вводить, как персональные в отношении Зеленского, так и системные, секторальные и прочие, будь то обеспечение вооружением, развединформацией или вообще касающиеся вопросов безопасности», - подчеркнул он.
В моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины есть свои плюсы для обеих стран, однако Украина вряд ли будет его соблюдать, так как власти Украины уже не считают президента США авторитетом. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Я не верю в то, что 30 дней Украина будет выдерживать этот регламент. Его и сейчас не выдерживают, показывая, что для них Америка и Трамп уже ничего не значат. Они полностью переключились на Англию, Францию и видят в этом свое спасение», - пояснил он.
При этом бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил НСН, что Зеленского также волнует вопрос его политической карьеры.
«Если Россия принимает перемирие, тогда Зеленский будет затягивать проведение выборов. Он будет пытаться устраивать провокации на линии соприкосновения, чтобы оставаться у власти. Главное для Зеленского – не останавливать военное положение. Чтобы назначить выборы, продление перемирия должно быть минимум на два месяца. С момента объявления выборов до выборов проходит три месяца. Эти три месяца должно быть перемирие», - говорил он.
Разговоры о согласии Киева на временное прекращение огня являются не чем иным, как попыткой надавить на Россию, однако для нас это недопустимо, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев «Радиоточке НСН».
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