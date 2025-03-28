«Мы их дожмем!»: Путин предложил Украине выборы под внешним управлением

Российский лидер подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп «искренне» хочет завершения конфликта на Украине по целому ряду причин.

«Нам нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому», - еще раз обозначил он позицию Москвы.

Путин подчеркнул, что Москва готова работать и с Европой, хоть там и пытаются «водить Россию за нос».

«Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на излишнем доверии к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», - заключил глава государства.

Президент подчеркнул, что на Украине продолжает существовать движение националистов, а на фоне нелегитимности официальной власти они фактически получают доступ к управлению страной.

«А как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути – в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией», - рассказал Путин.

В связи с этим Путин отметил, что можно было бы под эгидой ООН вместе с США и «даже европейскими странами» обсудить вариант введения в Киеве временного управления.

«Чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы», - пояснил он.

Российский лидер добавил, что это лишь один из возможных вариантов. Главный его посыл заключался в том, что Москва готова к мирному решению любых конфликтов, «только не за наш счет».

При этом американские власти уже отреагировали на предложение Путина о временном управлении на Украине, сообщает Reuters.

Государственное управление на Украине определяется ее Конституцией и народом страны, сообщил агентству представитель Совета национальной безопасности США.