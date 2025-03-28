Маск рассказал, чем завершится украинский кризис

Американский политик и миллиардер Илон Маск сообщил телеканалу Fox News, что кризис вокруг Украины завершится договоренностью о мире.

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«Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — заявил бизнесмен.

По его словам, усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампСпецоперацияУкраинаИлон Маск

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