Маск рассказал, чем завершится украинский кризис
28 марта 202505:34
Американский политик и миллиардер Илон Маск сообщил телеканалу Fox News, что кризис вокруг Украины завершится договоренностью о мире.
«Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — заявил бизнесмен.
По его словам, усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды.
Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru