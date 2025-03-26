Депутат Водолацкий: РФ и США не удержат Украину от атак по энергообъектам

В моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины есть свои плюсы для обеих стран, однако Украина вряд ли будет его соблюдать, так как власти Украины уже не считают президента США Дональда Трампа авторитетом для себя. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Россия и США договорились о временном моратории на удары по ряду энергетических объектов в РФ и на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля. Кремль уточнил, что туда входят нефтеперерабатывающие предприятия, атомные электростанции (АЭС), нефте- и газопроводы, дамбы ГЭС, теплоэлектростанции. Мораторий будет действовать до 18 апреля и может быть продлен. Водолацкий объяснил, почему эта сделка выгодна для всех.