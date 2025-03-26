Депутат Водолацкий: РФ и США не удержат Украину от атак по энергообъектам
Сделка РФ и США выгодна и России и, прежде всего, Украине, которая будет восстанавливать свои силы, однако киевские власти вряд ли отнесутся к ней серьезно, заявил НСН Виктор Водолацкий.
В моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины есть свои плюсы для обеих стран, однако Украина вряд ли будет его соблюдать, так как власти Украины уже не считают президента США Дональда Трампа авторитетом для себя. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Россия и США договорились о временном моратории на удары по ряду энергетических объектов в РФ и на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля. Кремль уточнил, что туда входят нефтеперерабатывающие предприятия, атомные электростанции (АЭС), нефте- и газопроводы, дамбы ГЭС, теплоэлектростанции. Мораторий будет действовать до 18 апреля и может быть продлен. Водолацкий объяснил, почему эта сделка выгодна для всех.
«То, что по энергообъектам 30 дней не будет обстрелов - это выгодно обеим сторонам, но в первую очередь Украине, потому что мы никогда не уничтожали объекты энергоснабжения мирного населения, а только те места, где производится или ремонтируется военная техника. Поэтому Украина за этот месяц начнет восстановление разрушений с помощью западных партнеров и снова начнет производить продукцию для войны. У нас плюсы тоже будут. Зеленский - больной, неадекватный человек, который с командой уничтожает стратегически важные объекты в России. Для них нанести удары по АЭС тоже ничего не стоит. И если они это сделают, то это будет большая беда не только для нас, но и для окружающих соседей. То, что они делают сегодня в районе Краснодара, уничтожая перекачивающие станции международного консорциума, наносит вред и их западным товарищам. Мы же за это время более системно подойдем к изучению новых разработок, которые европейские партнеры отправляют Зеленскому, чтобы обезопасить свои объекты», - рассказал он.
По словам Водолацкого, украинцы, скорее всего, нарушат договорённости, так как не видят в США поддержки и больше ориентированы на сотрудничество с Европой.
«Я не верю в то, что 30 дней Украина будет выдерживать этот регламент. Его и сейчас не выдерживают, показывая, что для них Америка и Трамп уже ничего не значат. Они полностью переключились на Англию, Францию и видят в этом свое спасение. Ермак, Зеленский и вся эта команда уже давно не связывает себя с Украиной. Они сегодня ищут места прибежища после завершения СВО. Поэтому увидев, что Трамп сегодня настроен на другую программу, они не очень-то будут его слушать. А в качестве оправданий Зеленский скажет, что сегодня нацистские батальоны ему не подчиняются. Они самостоятельные. На линии боевого столкновения сделка никак не отразится, мы сейчас продвигаемся вперед, наши войска занимают населенные пункты один за другим», - подытожил он.
При этом в документе США и РФ сказано, что если одна сторона нарушит договорённости, то вторая также освобождается от их соблюдения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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