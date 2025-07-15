В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры

Сын руководителя азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински был задержан по подозрению в причинении вреда сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По данным Ura.ru, задержание произошло около двух часов назад. В настоящее время Шыхлински-младший находится на допросе, в дальнейшем планируется его помещение в изолятор временного содержания. Вопрос о мере пресечения пока не решен.