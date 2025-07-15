В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры

Сын руководителя азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински был задержан по подозрению в причинении вреда сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По данным Ura.ru, задержание произошло около двух часов назад. В настоящее время Шыхлински-младший находится на допросе, в дальнейшем планируется его помещение в изолятор временного содержания. Вопрос о мере пресечения пока не решен.

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Мутвалы Шыхлински имеет статус адвоката, в связи с чем уголовное преследование в его отношении возможно только с согласия руководителя регионального управления Следственного комитета и соответствующего прокурора. Адвокатская палата Свердловской области, в которой он состоит, пока не прокомментировала ситуацию.

В начале июля был задержан отец Шыхлинского — глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Он проходил свидетелем по делу против братьев Сафаровых, обвиняемых в серии убийств и покушений в Екатеринбурге в 2001-2011 годах. После допроса его отпустили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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