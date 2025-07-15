Трамп назвал условия для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет зависеть от последующих шагов Москвы. Об этом он сообщил журналистам во вторник в Белом доме, комментируя перспективы двустороннего контакта.

По словам Трампа, в настоящий момент он испытывает разочарование в действиях Путина. При этом американский президент отметил, что за последние месяцы ему удалось добиться прогресса в урегулировании нескольких международных конфликтов, однако конфликт на Украине по-прежнему остается нерешенным.