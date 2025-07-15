Трамп назвал условия для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет зависеть от последующих шагов Москвы. Об этом он сообщил журналистам во вторник в Белом доме, комментируя перспективы двустороннего контакта.
По словам Трампа, в настоящий момент он испытывает разочарование в действиях Путина. При этом американский президент отметил, что за последние месяцы ему удалось добиться прогресса в урегулировании нескольких международных конфликтов, однако конфликт на Украине по-прежнему остается нерешенным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва продолжает ожидать предложений от Украины по поводу новых раундов переговоров, однако Киев, по его словам, не проявляет инициативы.
В январе Владимир Путин заявлял, что урегулирование конфликта должно основываться не на временном перемирии, а на прочном и долгосрочном мире. Он подчеркивал, что цели России остаются неизменными — защита интересов народа и обеспечение устойчивой безопасности в регионе, при этом возможный мир, по мнению Кремля, должен учитывать интересы всех проживающих на территории Украины народов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru