Хоббит и Ланнистер: «Токсичный мститель» добрался до России
Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил НСН, почему российские кинотеатры заинтересованы в показе зарубежного фильма, выпущенного в мировой прокат в 2023 году.
4 сентября в России состоится премьера американского фильма «Токсичный мститель», вышедшего в мировой прокат в 2023 году. Российским кинотеатрам сегодня критично не хватает контента, потому любой зарубежный фильм, доступный для показа, представляет интерес, пояснил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«То, что картина 2023 года попала в российский прокат аж в 2025 году - беда. Это связано с бойкотом России голливудскими студиями и тем, что показывать нечего. Покажут эту картину от отчаяния, больше нечего ставить в кинотеатрах. Дело не в том, что у нас не хватает экшена, у нас в принципе не хватает фильмов для большого экрана. Поэтому нужно хоть что-то, чтобы кинотеатры не стояли вообще пустыми», - пояснил кинокритик.
Главные роли в проекте исполнил Питер Динклэйдж и Элайджа Вуд. По мнению кинокритика, картина порадует интересным актерским составом, однако сложно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы зрители захотели прийти в кинотеатр.
«Элайджа Вуд и Питер Динклэйдж не очень вписываются в концепцию именно супергероя. Однако с актерской точки зрения проект интересный. Питер Динклейдж – блистательный артист. Он известен не только по "Игре престолов" (сыграл Тириона Ланнистера), но и, например, по блистательной роли "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Элайджа Вуд – это «Хоббит», «Город грехов» и много других картин. Непонятно, пойдет ли российский зритель смотреть такой ужастик. Летом плохо ходят в кинотеатры, в сентябре, может быть, что-то изменится», - допустил он.
Фильм «Токсичный мститель» является ремейком одноименной ленты 1984 года. Сюжет рассказывает об уборщике Мелвине, который случайно падает в чан с токсичными отходами, становится супергероем и бросает вызов преступности в городе.
Ранее в Marvel объявили о переносе премьер двух своих фильмов. Речь идет о кинолентах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Теперь «Судный день» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, а «Секретные войны» - 17 декабря 2027 года. Изначально релизы были запланированы на май 2026 и 2027 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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