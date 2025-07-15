Главные роли в проекте исполнил Питер Динклэйдж и Элайджа Вуд. По мнению кинокритика, картина порадует интересным актерским составом, однако сложно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы зрители захотели прийти в кинотеатр.

«Элайджа Вуд и Питер Динклэйдж не очень вписываются в концепцию именно супергероя. Однако с актерской точки зрения проект интересный. Питер Динклейдж – блистательный артист. Он известен не только по "Игре престолов" (сыграл Тириона Ланнистера), но и, например, по блистательной роли "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Элайджа Вуд – это «Хоббит», «Город грехов» и много других картин. Непонятно, пойдет ли российский зритель смотреть такой ужастик. Летом плохо ходят в кинотеатры, в сентябре, может быть, что-то изменится», - допустил он.

Фильм «Токсичный мститель» является ремейком одноименной ленты 1984 года. Сюжет рассказывает об уборщике Мелвине, который случайно падает в чан с токсичными отходами, становится супергероем и бросает вызов преступности в городе.

Ранее в Marvel объявили о переносе премьер двух своих фильмов. Речь идет о кинолентах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Теперь «Судный день» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, а «Секретные войны» - 17 декабря 2027 года. Изначально релизы были запланированы на май 2026 и 2027 года, напоминает «Радиоточка НСН».

