Немецкий политолог: ФРГ и Англия будут уговаривать Украину отвоевывать территории
Юг и восток Европы скорее не заинтересованы в дальнейшей поддержке Украины, однако Германия и Великобритания от этого не откажутся, отметил в эфире НСН Александр Рар.
Франция, Испания, Италия не будут участвовать в предоставлении помощи Украине, поскольку ресурсы этих стран исчерпаны, кроме того, они не хотят ссориться с президентом США Дональдом Трампом, однако Берлин и Лондон готовы бороться за Киев до конца, заявил в разговоре с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ни одна европейская страна не взяла на себя публичные обязательства отправить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения на саммите «Коалиции желающих», который 27 марта прошел в Париже, отмечает The Wall Street Journal. По данным издания, европейцы боятся, что США не поддержат их контингент в случае атаки России. Как допустил Рар, президент Франции Эмманюэль Макрон скорее воздержится от дальнейшей помощи Украине, поскольку не заинтересован в ссоре с США.
«Думаю, юг и восток Европы фактически не будут участвовать дальше в предоставлении большой помощи Украине. Во-первых, у таких государств, как Франция, Испания, Италия все резервы денег для помощи Киеву исчезли. Во-вторых, восток и юг Европы смотрят на то, что делает Трамп, если он всерьез займется миротворчеством, и Украина согласится на переговоры с Россией, то зачем поставлять оружие Киеву. В-третьих, Макрон при всей его риторике в конечном итоге понимает, что Франции ссора с США ничего хорошего не несет. Другое дело - Берлин и Лондон. Для руководства Германии немыслимо, чтобы Украина отдала территории России, для них это вопрос европейской безопасности. Думаю, после Парижа следующая встреча будет в Берлине, если в Германии уже будет создано новое правительство. Нужно говорить о том, что "старый Запад" прекращает свое существование, и мы будем иметь дело с "новым европейским севером"», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, Германия вложила достаточно денег в поддержку Киева, потому в Берлине не готовы уступить все ресурсы Украины США.
«Европа хочет быть полноправным участником развития мирных договоренностей. При этом есть споры вокруг послевоенного устройства Украины. Венгрия - главная страна, которая блокирует всю дальнейшую помощь Киеву, говоря, что нужно поддерживать Трампа в его попытке создать мир на Украине. Венгры, думаю, будут получать все большую поддержу даже со стороны испанцев и французов. При этом если немцы и англичане поймут, что Украина, как они считают, будет вынуждена согласиться на передачу территорий России, они будут настаивать, чтобы их войска, как миротворцы, стояли на территории западной Украины. Это, по их мнению, даст Киеву нужную защиту, гарантии дальнейшего непродвижения России на запад Украины, также такой шаг позволит иметь что-то для себя. Иначе зачем Европа сражалась за Украину? Чтобы потом все отдать американцам? Для немцев и англичан, которые столько вложили в эту войну, это неприемлемо. Они скорее пойдут на крупнейшую ссору с Вашингтоном, но от этого не допустят. Будут делать все для дальнейшей поддержки войны, уговаривать Украину дальше вести войну за возвращение территорий», - сказал Рар.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС договорились до 2030 года выделить 800 миллиардов на оборону, чтобы провести масштабное перевооружение до конца десятилетия, напоминает «Радиоточка НСН».
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