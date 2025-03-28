Немецкий политолог: ФРГ и Англия будут уговаривать Украину отвоевывать территории

Как добавил собеседник НСН, Германия вложила достаточно денег в поддержку Киева, потому в Берлине не готовы уступить все ресурсы Украины США.

«Европа хочет быть полноправным участником развития мирных договоренностей. При этом есть споры вокруг послевоенного устройства Украины. Венгрия - главная страна, которая блокирует всю дальнейшую помощь Киеву, говоря, что нужно поддерживать Трампа в его попытке создать мир на Украине. Венгры, думаю, будут получать все большую поддержу даже со стороны испанцев и французов. При этом если немцы и англичане поймут, что Украина, как они считают, будет вынуждена согласиться на передачу территорий России, они будут настаивать, чтобы их войска, как миротворцы, стояли на территории западной Украины. Это, по их мнению, даст Киеву нужную защиту, гарантии дальнейшего непродвижения России на запад Украины, также такой шаг позволит иметь что-то для себя. Иначе зачем Европа сражалась за Украину? Чтобы потом все отдать американцам? Для немцев и англичан, которые столько вложили в эту войну, это неприемлемо. Они скорее пойдут на крупнейшую ссору с Вашингтоном, но от этого не допустят. Будут делать все для дальнейшей поддержки войны, уговаривать Украину дальше вести войну за возвращение территорий», - сказал Рар.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС договорились до 2030 года выделить 800 миллиардов на оборону, чтобы провести масштабное перевооружение до конца десятилетия, напоминает «Радиоточка НСН».

