Трамп назвал Россию «необычной и чрезвычайной угрозой» для нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп в новом указе продлил режим национального чрезвычайного положения, связанный с действиями России против Украины, и назвал политику Москвы «необычной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

В документе отмечается, что после изучения дополнительной информации, в том числе от ряда высокопоставленных чиновников, Белый дом считает угрозу со стороны РФ сохраняющейся. Указ подтверждает действие введенного в 2022 году запрета на импорт в США российской нефти, нефтепродуктов и связанных товаров.

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Помимо этого, вводится дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии в связи с ее закупками российской нефти. Пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа, с 27 августа, и не будет распространяться на грузы, уже находящиеся в пути на эту дату.

Мера будет применяться сверх действующих тарифов, за исключением случаев, когда поставки подпадают под иные санкционные режимы. Указ также предусматривает возможность распространения 25-процентной пошлины на импорт из других стран, если будет установлено, что они прямо или косвенно покупают российскую нефть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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