Трамп назвал Россию «необычной и чрезвычайной угрозой» для нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп в новом указе продлил режим национального чрезвычайного положения, связанный с действиями России против Украины, и назвал политику Москвы «необычной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

В документе отмечается, что после изучения дополнительной информации, в том числе от ряда высокопоставленных чиновников, Белый дом считает угрозу со стороны РФ сохраняющейся. Указ подтверждает действие введенного в 2022 году запрета на импорт в США российской нефти, нефтепродуктов и связанных товаров.