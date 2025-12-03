«Что мне нравится во всей этой истории? То, что прошло уже достаточно много времени, а никаких утечек нет. Это уже хорошо. Когда встреча закончилась, в США был разгар рабочего дня, информация дошла до пункта назначения. Этот разговор был не для шоу и не для пиара, а для решения конкретных прикладных вопросов. Если такая практика продолжится, мы сможем нормально работать и достигнем результатов. Все остальное – это мелочи жизни в том смысле, что каждая из сторон отстаивает свои интересы, что естественно. Каким образом каждый это будет делать, время покажет. Мы знаем, чего мы добиваемся и за что боремся. Насколько я понимаю, американская сторона всерьез воспринимает позицию России, относится к нам как к партнерам, а не как к другим участникам этого процесса. Процесс идет в нужном русле, посмотрим, чем дело закончится. Мы ждем решений от Вашингтона, они еще думают, мы тут прогнозировать не можем», - рассказал он.



После переговоров России и США встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского отменена. Об этом сообщает журналист Euronews Алекс Рауфоглу. Как ожидалось, политики, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся в Брюсселе 3 декабря, передает «Радиоточка НСН».

