Без шоу и пиара: Климов назвал «конкретными» переговоры Путина и Уиткоффа
Цель разговора Путина и Уиткоффа - решение конкретных прикладных вопросов, а не показуха, Москва ценит такой подход, заявил НСН Андрей Климов.
США относятся к России как к партнеру, а не как к другим участникам переговорного процесса по Украине, заявил НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Переговоры Владимира Путина с представителями США Кушнером и Уиткоффом продлились 5 часов. Стороны договорились не раскрывать суть переговоров. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что основным предметом спора по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. Климов положительно оценил этот раунд переговоров.
«Что мне нравится во всей этой истории? То, что прошло уже достаточно много времени, а никаких утечек нет. Это уже хорошо. Когда встреча закончилась, в США был разгар рабочего дня, информация дошла до пункта назначения. Этот разговор был не для шоу и не для пиара, а для решения конкретных прикладных вопросов. Если такая практика продолжится, мы сможем нормально работать и достигнем результатов. Все остальное – это мелочи жизни в том смысле, что каждая из сторон отстаивает свои интересы, что естественно. Каким образом каждый это будет делать, время покажет. Мы знаем, чего мы добиваемся и за что боремся. Насколько я понимаю, американская сторона всерьез воспринимает позицию России, относится к нам как к партнерам, а не как к другим участникам этого процесса. Процесс идет в нужном русле, посмотрим, чем дело закончится. Мы ждем решений от Вашингтона, они еще думают, мы тут прогнозировать не можем», - рассказал он.
После переговоров России и США встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского отменена. Об этом сообщает журналист Euronews Алекс Рауфоглу. Как ожидалось, политики, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся в Брюсселе 3 декабря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России
- Быстрые удовольствия: Зумеров уличили в «катании» на дофаминовых качелях
- Между Москвой и Нижним Новгородом возобновили курсирование поезда «Буревестник»
- Деньги в бетон: Почему застройщики теряют даже состоятельных покупателей
- Гендиректор сервиса «Мамба»: На сайтах знакомств ищут общение, а не отношения
- Без шоу и пиара: Климов назвал «конкретными» переговоры Путина и Уиткоффа
- Костин: Россия хочет мира с США и остальными странами
- Пока шахматы и тетрис: Депутат Свинцов назвал временной блокировку Roblox
- В России создали сайт знакомств с психологическим сопровождением
- Депутат Госдумы объяснил главе СПЧ идеологию «Русской общины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru