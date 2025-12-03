Без компромиссов: Чем завершилась пятичасовая встреча Путина и Уиткоффа
После встречи в Кремле с американскими коллегами помощник Владимира Путина заявил, что пока компромиссное решение в рамках мирного плана Трампа не найдено, а делегация США отказалась от планов ехать в Киев.
Вечерняя встреча президента России Владимира Путина в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем и зятем главы США Дональда Трампа Джаредом Кушнером завершилась к ночи. Переговоры продлились почти пять часов.
Предполагалось, что после переговоров с российской стороной американские дипломаты поедут в Киев для дальнейшего обсуждения результатов встречи, однако, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Уиткофф и Кушнер незамедлительно вернутся в Вашингтон и свяжутся с Москвой по телефону.
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ
Помимо Путина на встрече с американскими коллегами присутствовал и Ушаков. После переговоров он провел брифинг, на котором рассказал об итогах встречи. Прежде всего он отметил, что стороны не смогли достигнуть компромиссного варианта мирного плана, однако «некоторые американские наработки выглядят приемлемо».
Ушаков подчеркнул, что Россия может согласиться с чем-то в рамках американского плана по Украине, однако есть вещи, которые вызывают критику с российской стороны.
Также стало известно, что Москве, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов, передали еще четыре документа. Как подчеркнул помощник российского президента, на встрече обсуждалась суть плана США по урегулированию украинского кризиса, а не конкретные предложения.
Москва выразила несогласие по некоторым вопросам. «Обсуждались и территориальные вопросы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Обсуждались перспективы экономического взаимодействия РФ и США», - отметил Ушаков. Он назвал дискуссию «полезной», а другой участник встречи Кирилл Дмитриев - «продуктивной».
Как отметил Ушаков, в рамках переговоров была озвучена готовность продолжать совместную работу для достижения урегулирования на Украине. Помимо прочего, Трамп через делегацию передал Путину «привет» и наилучшие пожелания, на что Путин ответил взаимностью и через Уиткоффа направил американскому коллеге ряд политических сигналов.
Что касается возможной встречи Трампа и Путина, то Ушаков отметил, что это будет зависеть от прогресса по урегулированию конфликта, когда на соответствующем уровне будет вестись работа помощниками президентов и министерствами иностранных дел двух государств.
Также было сказано, что российская сторона продолжит работу с Уиткоффом и Кушнером.
КОНФЛИКТЫ НА УКРАИНЕ И УСТУПКИ
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что в переговорах с Киевом и Москвой был достигнут прогресс. Сейчас, по его словам, ключевым пунктом спора двух сторон являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.
«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, это и ещё пространство примерно в 30-50 километров», — сказал он.
Рубио подчеркнул, что США удалось добиться определенного прогресса в этом вопросе и выяснить, с чем Украина может жить и что даст ей гарантии безопасности в будущем.
Также же он отметил, что в конечном итоге принимать решение о завершении военного конфликта будут Москва и Киев, а США продолжит переговоры с обеими сторонами и будет учитывать мнение каждой из них.
Как полагает бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру, Украине под давлением США все же придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования с учетом позиции России. Его слова приводят РИА Новости. Он аргументировал это тем, что в Штатах уже публично высказывались о том, что Киев должен будет пойти на уступки по вопросу территорий.
«Такие заявления от американских властей - четкий сигнал того, что на украинскую сторону оказывается давление, чтобы та признала - лучше начать готовить население к этому неизбежному шагу», - уверен Геррейру.
Тем временем в политических кругах Украины продолжается неразбериха. Напомним, что ранее в отставку подал экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого обвиняют в причастности к коррупционному скандалу. В связи с этим экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с информагентством «Страна» заявил, что Ермак в 2024 году отклонил предложение развивать контакты с зятем Трампа Кушнером, который сейчас активно участвует в переговорах по Украине от США. Кулеба отметил, что в ответ на свое предложение налаживать связи с Кушнером «услышал монолог» (Ермака. - Прим. НСН) о том, что тот «ничего не понимает в раскладах Америки и что Кушнер не при делах». В частности, экс-глава МИД Украины отметил, то тогда Зеленский поддержал Ермака и согласился с ним в том, что ставку надо делать на экс-госсекретаря США Майка Помпео.
Напоследок Кулеба высказал мнение, что Украину ждет «тактическое поражение, но стратегическая победа». По его словам, для Украины скоро настанет очень сложное время, когда придется признать очевидные факты, однако это позволит построить будущее.
При этом, как отмечает NBC News со ссылкой на российского чиновника, Москва не собирается отказываться от трех базовых требований в рамках обсуждаемого мирного плана США. Уточняется, что речь идет о контроле над всем Донбассом, сокращении численности Вооруженных сил Украины и международном признании новых российских регионов со стороны США и Европы. Однако, как уточняет источник, Москва готова обсуждать такие вопросы, как судьба замороженных российских активов в Европе. NBC News отмечают, что план Трампа предполагал использование около трети этих средств (то есть примерно $100 миллиардов) для восстановления Украины.
