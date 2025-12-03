Также стало известно, что Москве, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов, передали еще четыре документа. Как подчеркнул помощник российского президента, на встрече обсуждалась суть плана США по урегулированию украинского кризиса, а не конкретные предложения.

Москва выразила несогласие по некоторым вопросам. «Обсуждались и территориальные вопросы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Обсуждались перспективы экономического взаимодействия РФ и США», - отметил Ушаков. Он назвал дискуссию «полезной», а другой участник встречи Кирилл Дмитриев - «продуктивной».

Как отметил Ушаков, в рамках переговоров была озвучена готовность продолжать совместную работу для достижения урегулирования на Украине. Помимо прочего, Трамп через делегацию передал Путину «привет» и наилучшие пожелания, на что Путин ответил взаимностью и через Уиткоффа направил американскому коллеге ряд политических сигналов.

Что касается возможной встречи Трампа и Путина, то Ушаков отметил, что это будет зависеть от прогресса по урегулированию конфликта, когда на соответствующем уровне будет вестись работа помощниками президентов и министерствами иностранных дел двух государств.

Также было сказано, что российская сторона продолжит работу с Уиткоффом и Кушнером.

КОНФЛИКТЫ НА УКРАИНЕ И УСТУПКИ

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что в переговорах с Киевом и Москвой был достигнут прогресс. Сейчас, по его словам, ключевым пунктом спора двух сторон являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, это и ещё пространство примерно в 30-50 километров», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что США удалось добиться определенного прогресса в этом вопросе и выяснить, с чем Украина может жить и что даст ей гарантии безопасности в будущем.

Также же он отметил, что в конечном итоге принимать решение о завершении военного конфликта будут Москва и Киев, а США продолжит переговоры с обеими сторонами и будет учитывать мнение каждой из них.

Как полагает бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру, Украине под давлением США все же придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования с учетом позиции России. Его слова приводят РИА Новости. Он аргументировал это тем, что в Штатах уже публично высказывались о том, что Киев должен будет пойти на уступки по вопросу территорий.