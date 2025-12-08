Нилов объяснил цель налоговой льготы на выплаты при рождении ребёнка
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с RT, что принятое законодательное решение об освобождении от налогов и страховых взносов выплат работодателя при рождении ребенка создает стимулы для развития корпоративных программ поддержки семей.
По его словам, возможность перечислять до 1 миллиона рублей без фискальной нагрузки остается добровольной инициативой компаний.
Нилов отметил, что многие работодатели уже оказывают сотрудникам помощь в виде подарков и разовых выплат, а введенная льгота будет способствовать укреплению социальных практик бизнеса.
Он выразил уверенность в том, что мера со временем станет действенным инструментом корпоративной поддержки семей с детьми, передает «Радиоточка НСН».
