Нилов объяснил цель налоговой льготы на выплаты при рождении ребёнка

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с RT, что принятое законодательное решение об освобождении от налогов и страховых взносов выплат работодателя при рождении ребенка создает стимулы для развития корпоративных программ поддержки семей.

По его словам, возможность перечислять до 1 миллиона рублей без фискальной нагрузки остается добровольной инициативой компаний.