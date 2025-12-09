«Победа» за деньги запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади

С 15 декабря авиакомпания предлагает пассажирам услугу провоза увеличенной ручной клади (до 55×40×25 см) за дополнительную плату — от 3499 рублей. Вес багажа не ограничивается. Решение принято после внутреннего анализа, который подтвердил наличие неиспользуемого места на многих рейсах. Также авиакомпания ссылается на опрос ВЦИОМ, где требования к багажу вошли в топ-5 факторов выбора рейса.

Согласно исследованию, почти половина пассажиров предпочитают летать только с ручной кладью, умещая в неё максимум вещей. Услуга будет доступна в ограниченном количестве на каждом рейсе, оформить её можно при покупке билета или на регистрации. Это нововведение следует за решением суда, вынудившего «Победу» в июне увеличить базовые бесплатные нормы ручной клади.

Изменения правил провоза ручной клади, о которых сообщил лоукостер «Победа» продиктованы решением суда, но на подавляющем большинстве они не отразятся — люди предпочтут пользоваться прежними нормами провоза. Об этом НСН заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

