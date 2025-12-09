Путин поручил начать структурную перестройку экономики РФ
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин дал кабмину поручение безотлагательно начать выполнение плана структурной трансформации экономики, который рассчитан на период до 2030 года.
Глава государства отметил, что целью данной стратегии является достижение темпов роста национальной экономики выше среднемировых в краткосрочной перспективе. К концу 2026 году должна быть создана основа для устойчивого развития, включающая формирование современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных секторах и стимулирование потребительского спроса на отечественную продукцию.
Также Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
