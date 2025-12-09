Путин поручил начать структурную перестройку экономики РФ

Глава государства отметил, что целью данной стратегии является достижение темпов роста национальной экономики выше среднемировых в краткосрочной перспективе. К концу 2026 году должна быть создана основа для устойчивого развития, включающая формирование современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных секторах и стимулирование потребительского спроса на отечественную продукцию.

Также Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

