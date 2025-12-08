Врач назвал ключевые рекомендации по питанию и образу жизни при гипертонии

Новиков подчеркнул, что пациентам важно максимально ограничить потребление соли — не более 5 граммов в сутки с учетом ее содержания в готовых продуктах. Под запрет, по его словам, попадают копчености, соленья, колбасы, избыток красного мяса и жареные блюда. Осторожности требуют и напитки со стимуляторами, включая кофеин. Коррекция водного режима при сопутствующих болезнях сердца или почек должна проводиться только по рекомендации врача.

Терапевт добавил, что снижение массы тела, отказ от курения, ограничение алкоголя и регулярная физическая активность. Например, ежедневная ходьба по 30-40 минут помогают уменьшить нагрузку на сосуды. Полноценный сон, по его словам, также играет важную роль в восстановлении сердечно-сосудистой системы, передает «Радиоточка НСН».

