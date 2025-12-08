Врач назвал ключевые рекомендации по питанию и образу жизни при гипертонии
При повышенном артериальном давлении необходимо корректировать образ жизни, уделяя особое внимание питанию, нормализации сна и снижению лишнего веса. Об этом «Свободной Прессе» рассказал терапевт сети «Поликлиника.ру» Александр Новиков.
По его словам, основу рациона должны составлять овощи и фрукты, богатые калием и клетчаткой, а также рыба жирных сортов, являющаяся источником омега-3 кислот. Специалист отметил, что принципы питания при гипертонии близки к средиземноморской диете, эффективность которой в снижении сердечно-сосудистых рисков многократно подтверждена.
Новиков подчеркнул, что пациентам важно максимально ограничить потребление соли — не более 5 граммов в сутки с учетом ее содержания в готовых продуктах. Под запрет, по его словам, попадают копчености, соленья, колбасы, избыток красного мяса и жареные блюда. Осторожности требуют и напитки со стимуляторами, включая кофеин. Коррекция водного режима при сопутствующих болезнях сердца или почек должна проводиться только по рекомендации врача.
Терапевт добавил, что снижение массы тела, отказ от курения, ограничение алкоголя и регулярная физическая активность. Например, ежедневная ходьба по 30-40 минут помогают уменьшить нагрузку на сосуды. Полноценный сон, по его словам, также играет важную роль в восстановлении сердечно-сосудистой системы, передает «Радиоточка НСН».
