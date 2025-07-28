Фицо: У Запада не получится использовать Украину для ослабления России

Западные страны рассчитывали использовать Украину для ослабления Москвы, но у них это не получилось и не получится, сообщил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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По его словам, Запад полагал, что использует Украину как таран для ослабления России, чего не произошло. Запад устроила бы политически и экономически ослабленная РФ, однако эту стратегию не получается реализовать.

Ранее премьер Словакии назвал новый пакет санкций ЕС против РФ бессмысленным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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