Фицо: У Запада не получится использовать Украину для ослабления России
28 июля 202503:01
Западные страны рассчитывали использовать Украину для ослабления Москвы, но у них это не получилось и не получится, сообщил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.
По его словам, Запад полагал, что использует Украину как таран для ослабления России, чего не произошло. Запад устроила бы политически и экономически ослабленная РФ, однако эту стратегию не получается реализовать.
Ранее премьер Словакии назвал новый пакет санкций ЕС против РФ бессмысленным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru