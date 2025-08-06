Чем обернется попытка Евросоюза объединить Боснию после «уголовки» Додика
Республика Сербская объединилась вокруг Додика, пока Евросоюз «играет» на самых сложных национальных вопросах, что сейчас недопустимо, заявила НСН Полина Соколова.
Серьезное давление со стороны Евросоюза оказывается для строительства унитарного государства Боснии и Герцеговины, из которого «выбивается» пророссийская Республика Сербская, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.
ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете, пишет Dnevni Avaz. 1 августа апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Поддержку Додику выразил официальный Белград. В апреле Додик приезжал в Москву и встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Соколова рассказала, что происходит в регионе.
«С Путиным это связано во вторую очередь, все-таки больше связано с развитием самого государства Боснии и Герцеговины. Идет серьезное давление со стороны Евросоюза по строительству унитарного государства. Это делается для того, чтобы Босния и Герцеговина как единое государство присоединилась к внешней политике ЕС, сохранялась на рельсах евроинтеграции и сотрудничества с НАТО. Но в условиях конфронтации с Россией это делать все сложнее. Республика Сербская, конечно, занимает пророссийскую позицию», - пояснила она.
Соколова подчеркнула, что сейчас Республика Сербская объединилась вокруг Додика, а Евросоюз «играет» на самых сложных национальных вопросах, что сейчас недопустимо.
«Суть уголовных претензий к Додику касается внутриполитической ситуации именно Боснии. Его обвиняют в несоблюдении законов, которые принимает верховный представитель. Додик отказывается исполнять законы, которые носят экстремальный характер, так как требуют признать геноцид в Сребренице. Сербия считает это преступлением, но именно формулировку геноцида сербы не признают. Сейчас Республика консолидирована вокруг Додика, хотя есть и оппозиционные партии. А Евросоюз решил педалировать самые сложные национальные вопросы, консенсуса по которым не достичь в ближайшие годы», - добавил собеседник НСН.
Ранее Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской заявил, что Европа потеряла миллиарды евро в конфликте вокруг Украины, проигрывая в нем Москве и президенту России Владимиру Путину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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