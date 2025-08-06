Серьезное давление со стороны Евросоюза оказывается для строительства унитарного государства Боснии и Герцеговины, из которого «выбивается» пророссийская Республика Сербская, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.

ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете, пишет Dnevni Avaz. 1 августа апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Поддержку Додику выразил официальный Белград. В апреле Додик приезжал в Москву и встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Соколова рассказала, что происходит в регионе.