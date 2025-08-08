Согласовано на 99%: О чем договорятся Путин и Трамп на личной встрече
Встреча Трампа и Путина предварительно запланирована на следующую неделю. Глава Белого дома заявил, что для этого Путину даже не требуется контактировать с Зеленским.
Главной темой уходящей недели стала встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, которая должна состояться «в ближайшее время». Стороны уже подтвердили подготовку мероприятия, политологи строят прогнозы относительно места встречи и ее результатов.
Последний раз Путин и Трамп встречались на саммите G20 в Японии в 2019 году. А в 2018 они встречались в рамках полноценной двусторонней встречи в Хельсинки. Теперь же лидеры стран готовятся к встрече, чтобы в первую очередь обсудить украинский вопрос. СМИ уже расписали свои «догадки» относительно того, что уже согласовали Москва и Вашингтон и на каких условиях завершится конфликт с Киевом.
ГДЕ И КОГДА
Первая информация о желании главы Белого дома встретиться с российским лидером появилась вечером 6 августа. Эти сообщения получили официальное подтверждение и в Вашингтоне, и в Москве.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что место проведения встречи согласовано, переговоры состоятся в ближайшее время. Ориентир — следующая неделя. СМИ называют дату 15 августа.
Мнения по поводу места встречи разделились, одни пророчат переговоры в Стамбуле, другие – в ОАЭ, третьим вариантом называется Белоруссия.
У России много друзей, готовых помочь в организации встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил президент РФ Владимир Путин.
После встречи с эмиратским лидером Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном он отметил, что одним из таких друзей являются Объединенные Арабские Эмираты.
«Мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», - сказал журналистам глава российского государства.
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится в Белоруссии, предположил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь. При этом он усомнился в ближайшей перспективе трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины.
«Во-первых, учитывая решение Международного уголовного суда об "аресте" нашего президента, тут остается только один путь – направиться в Беларусь. Минск – самое удобное место для проведения такой встречи, если она состоится. Во-вторых, в свое время Лукашенко предлагал организовать такую встречу именно в Минске. Для нас это самое удобное место. Стамбул неприемлем с разных сторон. Турция член НАТО, там сбили наш самолет, убили посла. Чисто психологически эта атмосфера не способствует проведению такой встречи в Стамбуле. Лететь в какую-то арабскую страну несвойственно для нашего президента, плюс это далеко», - пояснил дипломат.
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКА НЕ НУЖЕН
6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. После нее глава Белого дома сообщил в телефонном разговоре с европейскими политиками, что на следующей неделе намерен лично встретиться с Путиным, а потом провести и встречу втроем с Путиным и Зеленским.
Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.
«Российская сторона этот вопрос оставила совсем, полностью без комментария», — сказал он.
При этом позднее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает встречи с главой России Владимиром Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом.
«Нет», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, действительно ли он поставил такое условие для встречи с президентом России.
По его словам, переговоры с российским коллегой не зависят от диалога между Кремлем и Киевом.
Возможная трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского будет воспринята Украиной как победа, поскольку станет свидетельством легитимности лидера этой страны, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
«Если трехсторонняя встреча состоится, Зеленский и западные СМИ назовут ее победой украинской политики. До таких встреч нужно решить главные проблемы: прекращение огня, разведение войск, договоренности, которые могут гарантировать невозобновление огня. А когда идут боевые действия и президенты встречаются, о чем они могут говорить?» - подчеркнул Корчмарь.
На вопрос о том, остается ли в силе его ультиматум по РФ, Трамп накануне ответил, что это зависят от решений российского руководства. Он не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже 8 августа. При этом политологи уверены, что новых санкций не последует.
При этом 6 августа Трамп уже подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. Он уверен, что, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом, общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%. Индия отреагировала сдержанно, не сменив торговой риторики.
Трамп еще размышляет, стоит ли вводить меры против России, если та не выполнит его ультиматум по прогрессу в урегулировании конфликта с Украиной, пишет The Atlantic со ссылкой на источник.
Отмечается, что в Белом доме нет единого мнения по поводу того, нужны ли вторичные санкции против партнеров Москвы. Эксперты уверены, что Индии досталась новая порция ограничений только по причине того, что страны не могут договориться о торговом соглашении. Играть в такие игры с Китаем Трамп пока не рискует.
ПРИЕМЛЕМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Как сообщил советник российского лидера Юрий Ушаков, американцы сделали Москве предложение, которое Кремлю представляется вполне приемлемым. Официально условия не озвучивались, однако польское издание Onet сообщило, что план включал соглашение о прекращении огня на Украине и фактическое признание российских территориальных достижений с отсрочкой этого вопроса на 49 или 99 лет. При этом гарантий нерасширения НАТО и прекращения поставок вооружений Украине не предусмотрено.
Российская сторона предложила конкретные шаги для решения украинского вопроса, однако поведение Владимира Зеленского говорит о том, что до финального этапа урегулирования еще далеко, заявил в беседе с НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
«То, что пишут польские газеты, на мой взгляд, не заслуживает комментария. Когда суть предложений будет предана огласке, если это произойдет, тогда можно будет прокомментировать. Однако с международно-правовой точки зрения гарантии должны быть железобетонные. Пока нет смысла об этом даже говорить, потому что есть конкретные предложения, которые мы передали украинской стороне. Они содержатся в нашем меморандуме. До того, как обсуждать и комментировать какие-то гарантии, должно быть движение в сторону согласования параметров урегулирования. Пока с украинской стороны этого движения до сих пор не было, со стороны Европы тоже. Думаю, встреча президентов России и США покажет, куда и как движется процесс урегулирования», - пояснил он.
По его словам, Украина и Европа сегодня делают все, чтобы отодвинуть финальный этап урегулирования.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся не ради переговоров по Украине, а для подписания заранее принятого соглашения, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Минченко считает, если лидеры России и США действительно договорились о личной встрече, значит, они почти всё согласовали по Украине.
«Главное в этой истории заключается в следующем: встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предполагает большую предварительную проработку. Когда встречаются главы государств, им нужна внятная повестка, следовательно, должны быть уже согласованы все решения, и их задача приехать и всё это дело завизировать. Это не переговоры, как правило, к такой встрече уже всё на 99% согласовано», - пояснил он.
По его словам, теперь дело за аппаратами Кремля и Белого дома, которые должны до встречи лидеров успеть подготовить соглашение.
CNN представил пять сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной.
В первом Москва согласится «на безоговорочное прекращение огня» по существующей линии боестолкновения. Реальность такого развития событий телеканал оценивает как крайне маловероятную.
Второй вариант - согласование новых переговоров, которое приведет к замораживанию линии фронта к октябрю. Отмечается, что к этому времени Россия возьмет Покровск (Красноармейск) и Купянск (Харьковская область). Весной боевые действия могут продолжиться, а Москва потребует выборов в Киеве.
Третий вариант – конфликт продолжится еще два года, от уже освобожденных территорий Россия не откажется, может занять что-то еще, несмотря на поддержку Киева со стороны Запада.
Четвертый вариант – США и Россия сильно улучшат отношения, Европа не поможет Украине, Россия будет «угрожать» самому Киеву.
Пятый – Россия потеряет союзников в лице Китая и Индии, в Вашингтоне вернутся к «традиционной» политике противостояния Москве и Пекину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин Хачанов уступил американцу Шелтону в финале «Мастерса»
- Согласовано на 99%: О чем договорятся Путин и Трамп на личной встрече
- СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей
- На юге Москвы загорелись десять гаражей
- Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА
- Индуистский храм насторожил московских мусульман
- Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»
- СМИ: Москва сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти
- Мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан
- $50 млн: США увеличили награду за арест Мадуро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru