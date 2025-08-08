«Если трехсторонняя встреча состоится, Зеленский и западные СМИ назовут ее победой украинской политики. До таких встреч нужно решить главные проблемы: прекращение огня, разведение войск, договоренности, которые могут гарантировать невозобновление огня. А когда идут боевые действия и президенты встречаются, о чем они могут говорить?» - подчеркнул Корчмарь.

На вопрос о том, остается ли в силе его ультиматум по РФ, Трамп накануне ответил, что это зависят от решений российского руководства. Он не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже 8 августа. При этом политологи уверены, что новых санкций не последует.

При этом 6 августа Трамп уже подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. Он уверен, что, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом, общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%. Индия отреагировала сдержанно, не сменив торговой риторики.

Трамп еще размышляет, стоит ли вводить меры против России, если та не выполнит его ультиматум по прогрессу в урегулировании конфликта с Украиной, пишет The Atlantic со ссылкой на источник.

Отмечается, что в Белом доме нет единого мнения по поводу того, нужны ли вторичные санкции против партнеров Москвы. Эксперты уверены, что Индии досталась новая порция ограничений только по причине того, что страны не могут договориться о торговом соглашении. Играть в такие игры с Китаем Трамп пока не рискует.

ПРИЕМЛЕМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Как сообщил советник российского лидера Юрий Ушаков, американцы сделали Москве предложение, которое Кремлю представляется вполне приемлемым. Официально условия не озвучивались, однако польское издание Onet сообщило, что план включал соглашение о прекращении огня на Украине и фактическое признание российских территориальных достижений с отсрочкой этого вопроса на 49 или 99 лет. При этом гарантий нерасширения НАТО и прекращения поставок вооружений Украине не предусмотрено.

Российская сторона предложила конкретные шаги для решения украинского вопроса, однако поведение Владимира Зеленского говорит о том, что до финального этапа урегулирования еще далеко, заявил в беседе с НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«То, что пишут польские газеты, на мой взгляд, не заслуживает комментария. Когда суть предложений будет предана огласке, если это произойдет, тогда можно будет прокомментировать. Однако с международно-правовой точки зрения гарантии должны быть железобетонные. Пока нет смысла об этом даже говорить, потому что есть конкретные предложения, которые мы передали украинской стороне. Они содержатся в нашем меморандуме. До того, как обсуждать и комментировать какие-то гарантии, должно быть движение в сторону согласования параметров урегулирования. Пока с украинской стороны этого движения до сих пор не было, со стороны Европы тоже. Думаю, встреча президентов России и США покажет, куда и как движется процесс урегулирования», - пояснил он.

По его словам, Украина и Европа сегодня делают все, чтобы отодвинуть финальный этап урегулирования.

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся не ради переговоров по Украине, а для подписания заранее принятого соглашения, заявил НСН политолог Евгений Минченко.