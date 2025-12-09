Содравший кожу с жены житель Урала вместо колонии отправился на СВО
В Свердловской области мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве супруги, отправили на спецоперацию после заключения контракта с Минобороны, сообщает «Коммерсант».
56-летний Рафис Хузин был задержан после убийства, совершенного на бытовой почве в октябре. Скрывая преступление, он пытался расчленить тело погибшей. Когда исчезновением женщины заинтересовались, Хузин сам явился в полицию.
Несмотря на возбужденное дело по статье «Убийство», грозящее до 15 лет колонии, фигурант был освобожден из-под стражи для участия в боевых действиях, предположительно в составе штурмового подразделения.
Ранее в Казани мужчина убил бывшую жену на дне рождения их трехлетнего сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
