Содравший кожу с жены житель Урала вместо колонии отправился на СВО

56-летний Рафис Хузин был задержан после убийства, совершенного на бытовой почве в октябре. Скрывая преступление, он пытался расчленить тело погибшей. Когда исчезновением женщины заинтересовались, Хузин сам явился в полицию.

Несмотря на возбужденное дело по статье «Убийство», грозящее до 15 лет колонии, фигурант был освобожден из-под стражи для участия в боевых действиях, предположительно в составе штурмового подразделения.

Ранее в Казани мужчина убил бывшую жену на дне рождения их трехлетнего сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

