СМИ: Зеленский встревожен предстоящей встречей Трампа и Путина

По данным издания, перспектива обсуждения конфликта вокруг Украины за закрытыми дверями вызвала в Киеве обеспокоенность тем, что будущее страны может быть решено без участия Киева. Как заявили высокопоставленные чиновники, приближенные к Зеленскому, глава государства пытается сформировать единую позицию с лидерами Европы, чтобы противодействовать «закулисным сделкам».

Он опасается, что президент США может попытаться быстро разрешить конфликт, признав территории Крыма, Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей частью России.

Ранее стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

