СМИ: Зеленский встревожен предстоящей встречей Трампа и Путина
Лидер Украины Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести без его участия личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Financial Times.
По данным издания, перспектива обсуждения конфликта вокруг Украины за закрытыми дверями вызвала в Киеве обеспокоенность тем, что будущее страны может быть решено без участия Киева. Как заявили высокопоставленные чиновники, приближенные к Зеленскому, глава государства пытается сформировать единую позицию с лидерами Европы, чтобы противодействовать «закулисным сделкам».
Он опасается, что президент США может попытаться быстро разрешить конфликт, признав территории Крыма, Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей частью России.
Ранее стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
