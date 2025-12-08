СМИ: Положение Зеленского на переговорах сравнили с цугцвангом

Позицию Владимира Зеленского на переговорах об урегулировании конфликта собеседники Sky News на Украине описывают как «цугцванг» — ситуацию, когда у игрока в шахматы остаются только плохие ходы, но сделать ход все равно необходимо.

Оценка прозвучала на фоне визита украинского президента в Лондон, где он в понедельник провел встречи с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отмечает «Свободная пресса».