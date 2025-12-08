Мединский заявил об угрозе искусственного интеллекта для писателей

Первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что развитие искусственного интеллекта несет риски для литературного сообщества.

По его словам, ИИ способен подменять творческую работу и тем самым создает прямую угрозу профессии писателя. Мединский напомнил, что ранее уже называл искусственный интеллект «продуктом человеческой лени», поскольку он «помогает не думать» и снижает личное участие автора в создании текста, отмечает RT.

Познер рассказал, каких журналистов сможет заменить искусственный интеллект

Тема влияния искусственного интеллекта на творческие профессии активно обсуждается в России с 2023 года, когда нейросети начали массово применяться для генерации иллюстраций и сценариев.

Вслед за художниками и журналистами о рисках для своей работы заявили и представители литературного сообщества, указывая на рост числа произведений, созданных при помощи ИИ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПисателиИскусственный ИнтеллектВладимир Мединский

Горячие новости

Все новости

партнеры