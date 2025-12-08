Мединский заявил об угрозе искусственного интеллекта для писателей

Тема влияния искусственного интеллекта на творческие профессии активно обсуждается в России с 2023 года, когда нейросети начали массово применяться для генерации иллюстраций и сценариев.

Вслед за художниками и журналистами о рисках для своей работы заявили и представители литературного сообщества, указывая на рост числа произведений, созданных при помощи ИИ, передает «Радиоточка НСН».

