Мединский заявил об угрозе искусственного интеллекта для писателей
Первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что развитие искусственного интеллекта несет риски для литературного сообщества.
По его словам, ИИ способен подменять творческую работу и тем самым создает прямую угрозу профессии писателя. Мединский напомнил, что ранее уже называл искусственный интеллект «продуктом человеческой лени», поскольку он «помогает не думать» и снижает личное участие автора в создании текста, отмечает RT.
Тема влияния искусственного интеллекта на творческие профессии активно обсуждается в России с 2023 года, когда нейросети начали массово применяться для генерации иллюстраций и сценариев.
Вслед за художниками и журналистами о рисках для своей работы заявили и представители литературного сообщества, указывая на рост числа произведений, созданных при помощи ИИ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пока не выгонят: Что Варшава сделает с украинскими беженцами в 2026 году
- СМИ: США поддержали план Багдада по передаче доли «Лукойла»
- «Мантры, грешники и хайп»: BadComedian удивился странностям «Золотого глобуса»
- «Тянет одеяло»: Польша хочет занять место России в поставках газа Европе
- Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей
- Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО
- Важный йод: В какой месяц рождаются гении
- Журавлев предупредил Прагу об ответе на попытку сбивать российские самолеты
- В Госдуме раскритиковали обсуждение имущественного спора Долиной в телестудии
- Нетаньяху назвал диалог с Путиным ключевым для безопасности Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru