СМИ: США настаивают на выводе украинских войск из Донбасса

Администрация США требует от Киева согласиться на вывод украинских войск из Донбасса в рамках обсуждения возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его данным, Вашингтон ищет варианты территориальных уступок и пытается выработать механизм, который позволил бы Украине «так или иначе» оставить регион, отмечает RT.