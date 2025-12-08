СМИ: США настаивают на выводе украинских войск из Донбасса

Администрация США требует от Киева согласиться на вывод украинских войск из Донбасса в рамках обсуждения возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его данным, Вашингтон ищет варианты территориальных уступок и пытается выработать механизм, который позволил бы Украине «так или иначе» оставить регион, отмечает RT.

По данным издания, Киев настаивает на фиксации нынешней линии фронта и опасается, что более глубокие уступки спровоцируют продвижение российских сил в направлении Краматорска и Славянска.

Politico отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа торопит украинскую сторону с заключением соглашения, а сам американский лидер выражает раздражение затяжным ходом дискуссий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
