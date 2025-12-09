Кравцов пообещал перевести все школы на единые государственные сервисы за 2-3 года

По его словам, полный переход займет 2-3 года, а механизм для этого уже создан. «Это вопрос защиты персональных данных и, конечно, стоимости», — пояснил Кравцов. Он отметил, что у школ пока «осталась привычка» пользоваться коммерческими ресурсами.

Ведомство подчеркивает, что у родителей и учеников есть бесплатный и добровольный вариант — сервис «Госуслуги Моя школа», который дает доступ к расписанию, оценкам и домашним заданиям и функционирует в 83 субъектах РФ, собрав около 5 миллионов пользователей.

Ранее стало известно, что в российских школах не планируют применять электронные учебники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

