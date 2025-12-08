Макрон заявил о наличии «козырей» у Европы в переговорах по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских лидеров есть «много карт на руках» в вопросе урегулирования ситуации на Украине, пишет издание Independent.

Французский лидер отметил появление «позитивных сигналов» в ходе дипломатических контактов. Он также подтвердил, что в Лондоне состоится очередной раунд координации позиций с участием Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера после недавних переговоров Киева и Вашингтона, отмечает RT.

Макрон объявил о проведении переговоров с Зеленским по Украине

Заявления Макрона прозвучали на фоне обсуждения мирной инициативы США, впервые представленной Белым домом в конце ноября.

Проект предполагает признание Донбасса и Крыма российскими, передачу Москве контроля над соответствующими территориями, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, существенное сокращение ВСУ и запрет на размещение в стране иностранных войск и дальнобойных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль Макрон

