Макрон заявил о наличии «козырей» у Европы в переговорах по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских лидеров есть «много карт на руках» в вопросе урегулирования ситуации на Украине, пишет издание Independent.
Французский лидер отметил появление «позитивных сигналов» в ходе дипломатических контактов. Он также подтвердил, что в Лондоне состоится очередной раунд координации позиций с участием Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера после недавних переговоров Киева и Вашингтона, отмечает RT.
Заявления Макрона прозвучали на фоне обсуждения мирной инициативы США, впервые представленной Белым домом в конце ноября.
Проект предполагает признание Донбасса и Крыма российскими, передачу Москве контроля над соответствующими территориями, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, существенное сокращение ВСУ и запрет на размещение в стране иностранных войск и дальнобойных вооружений, передает «Радиоточка НСН».
