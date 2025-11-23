В ЕС переработали план Трампа по Украине
В частности, европейских политиков не устраивает пункт документа о суверенитете России над Крымом, Донбассом и новыми территориями.
23 ноября в Женеве состоится обсуждение «Мирного плана» американского лидера Дональда Трампа по Украине между представителями Киева, Евросоюза и США, пишет RT. В Вашингтоне уже указали на то, что Украина в рамках этого документа будет много чего должна. Например, провести выборы и решить вопрос с территориями.
При этом ЕС не устраивают некоторые пункты документа, в частности, касающиеся суверенитета России над Крымом. Однако позиция Москвы остается неизменной: в Кремле не против переговоров, но РФ устраивает и динамика СВО.
ЕС ПЕРЕРАБОТАЛ ПЛАН
Накануне Европа отправила США переработанный план урегулирования конфликта на Украине. Журнал «Der Spiegel» писал, что документ отклонили европейские лидеры, Япония и Канада. При этом, какие именно правки внесли представители ЕС, не сообщается.
«На полях саммита G20 главы государств и правительств провели консультации. По имеющимся данным, теперь подготовлен собственный рабочий документ, который уже направлен в Вашингтон», - говорится в материале.
Известно, что лидеры европейских стран настаивают на изменении минимум четырех пунктов мирного плана по Украине, передает RT. Так, ЕС не устраивает предложение о признании суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, возможное сокращение украинской армии, вопросы гарантий безопасности, а также тема замороженных российских активов.
В связи с этим депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что такое желание европейских политиков является отрицанием мирной инициативы.
«Это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом США. Какими бы словами условной поддержки это ни сопровождалось, их подход, озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», - приводит слова политика «Лента.ру».
В свою очередь венгерский политолог Габор Штир в беседе с НСН подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет помешать тайному плану США и России, но это могут сделать европейцы. По его словам, Трамп собирается завершить украинский конфликт уже весной, но Европа хочет, чтобы Украина продержалась еще год.
«План США и России — это капитуляция Украины и отражение реальности. Думаю, что коррупционный скандал неслучайно вспыхнул на Украине, это давление со стороны США. Одновременно это и политический кризис, и кризис на фронте у Киева, плюс дипломатическое давление. Не думаю, что Зеленский выдержит это давление. Это начало конца, так как весной возможно уже перемирие, начинается урегулирование. В Европе хотят выиграть время, чтобы усилить свою обороноспособность. По их планам, надо держаться еще год. Дольше невозможно, потому что у Европы нет денег, а Украина не выдержит. Трамп при этом говорит, что его не интересует, что говорит Европа, но это не так. Европа не так слаба, она может этому процессу помешать», - заметил Штир.
«УКРАИНА ДОЛЖНА»
На этой неделе были представлены детали мирного плана по Украине. Известно, что он состоит из 28 пунктов. Однако официального подтверждения плана от администрации США или Кремля пока не поступало.
При этом в США указывают на то, что Украина в рамках документа будет много чего должна. Например, он предполагает радикальные уступки со стороны Киева в обмен на гарантии безопасности и восстановление. Согласно плану, Украина официально отказывается от вступления в НАТО, сокращает армию и признает потерю Крыма и части Донбасса.
Кроме того, американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире «Fox News» заявил, что по мирному плану США Киев должен провести выборы в установленные сроки. Он говорил, что соглашение предусматривает организацию выборов в течение ста дней. При этом, технически это возможно сделать уже за 90 дней, добавил политик. По его словам, голосование будет способствовать стабилизации обстановки и успокоит население.
Кроме того, Келлог высказал мнение о необходимости трудных решений со стороны украинских властей для прекращения конфликта. Он назвал американский план урегулирования хорошим, хотя и требующим детализации. Политик подчеркнул, что сначала можно будет заключить соглашение с Украиной, а затем подключить к процессу Россию.
Днем ранее издание «The Guardian» писало, что новым спецпредставителем США по «мирному плану» для Украины был назначен министр армии Дэниел Дрисколл. Официально эта информация пока не подтверждена. Агентство «Reuters» сообщало, что Келлог собирается покинуть пост в январе 2026 года из-за разногласий с Трампом и с недостаточной, по мнению Келлога, поддержкой Украины.
Ранее специалист по политике США и Латинской Америки, политолог Алексей Черняев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что отставка «проукраинского» спецпосланника Келлога простимулирует переговорный процесс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во избежание мошенничества с кредитами необходимо контролировать данные в бюро кредитных историй
- В ЕС переработали план Трампа по Украине
- Кильский университет считает, что Африканский континент разделяется на две части
- СМИ: Позиции Зеленского еще никогда не были настолько слабыми
- Трамп заявил, что Зеленскому придется бороться дальше в случае отказа от мирного плана
- В Госдуме выступили против расширения семейной ипотеки на «вторичку» в регионах
- Келлог: Украине предстоит принять ряд тяжелых решений по территориям
- СМИ: Королева Елизавета II могла быть одной из клиенток Эпштейна
- Келлог: Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана США
- Журналистка Оуэнс заявила о подготовке покушения на нее после расследования о поле жены Макрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru