В ЕС переработали план Трампа по Украине

При этом ЕС не устраивают некоторые пункты документа, в частности, касающиеся суверенитета России над Крымом. Однако позиция Москвы остается неизменной: в Кремле не против переговоров, но РФ устраивает и динамика СВО.

ЕС ПЕРЕРАБОТАЛ ПЛАН

Накануне Европа отправила США переработанный план урегулирования конфликта на Украине. Журнал «Der Spiegel» писал, что документ отклонили европейские лидеры, Япония и Канада. При этом, какие именно правки внесли представители ЕС, не сообщается.

«На полях саммита G20 главы государств и правительств провели консультации. По имеющимся данным, теперь подготовлен собственный рабочий документ, который уже направлен в Вашингтон», - говорится в материале.