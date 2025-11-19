Экс-депутат Рады: Трамп готов сдать Зеленского, чтобы решить украинский конфликт
Принятие или нет президентом Украины ультиматума США уже не изменит решение Вашингтона, заявил НСН Спиридон Килинкаров.
Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
США намерены согласовать с Украиной и Россией рамочный документ о прекращении боевых действий уже до конца ноября или даже на этой недели, сообщила Politico со ссылкой на источники в Белом доме. При этом Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов представят «как свершившийся факт». Как отмечает издание, оптимизм Белого дома основан на тяжелом положении Украины – она терпит поражение на поле боя, а в тылу разгорается коррупционный скандал.
«Выход из конфликта будет за счет слабой стороны, и США уже решили, кто это. Зеленский в связи с последним коррупционным скандалом оказался в очень уязвимом положении. Ему на стол положат ультиматум, с которым он может не согласиться, однако вопрос все равно будет урегулирован - либо с его участием, либо без него. Такова позиция США. Для Трампа крайне важно разрешить украинский конфликт, чтобы продемонстрировать свое лидерство всему миру. Если это нужно будет сделать ценой Зеленского, он это сделает», - подчеркнул собеседник НСН.
По оценке эксперта, подвижки в этом плане – прямое следствие того, что сейчас происходи на фронте.
«Европейские политики вместе с Зеленским полтора месяца назад в Белом доме уверяли Дональда Трампа, что они в состоянии изменить ситуацию на поле боя, вернуться к границам 1991 года. Президент США предложил им показать это на деле, чтобы понять, кто слабая сторона, теперь дедлайн закончился. Для всех стало очевидно, что Украина не способна перейти в какое-то контрнаступление, даже стабилизировать фронт. А грандиозный коррупционный скандал, это - поражение Зеленского уже внутри страны», - констатировал Килинкаров.
Он считает, что Зеленский согласится с выдвинутыми условиями.
«Убежден, что там есть какой-то незначительный компромисс со стороны России. Однако в целом все её основные требования должны быть в этом документе учтены. Зеленский наверняка потребует определенных гарантий для себя. Я, например, далеко не уверен, что его нужно снять с поста президента прямо сейчас, даже, если он «зашкварился» в этом коррупционном скандале. Думаю, Зеленский какое-то время останется президентом», - пояснил эксперт.
Ключевым вопросом Килинкаров считает переформатирование коалиции в украинском парламенте.
«Вся монополия Зеленского держалась исключительно на Верховной раде, ведь Украина - парламентско-президентская республика, и центр власти должен находится в Раде, а не в офисе президента. Поэтому, если монобольшинство Зеленского в парламенте демонтируют, то все проблемы отпадут. Рада примет отставку правительства, сформирует новое, назначит президентские выборы. Уверен, что Зеленский не будет принимать в них участие. Европейцам дадут возможность сохранить лицо, потому что именно они поддерживали нынешний киевский режим, рассказывая, что он борется за свободу и демократию. А оказалось, что это самый коррумпированный режим в Европе», - заключил собеседник НСН.
Верховная рада на фоне коррупционного скандала, в котором замешано ближайшее окружение Зеленского, 19 ноября уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко - с поста министра юстиции.
Сам президент Украины в среду обсудил урегулирование конфликта с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед переговорами Зеленский встретился в Анкаре с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министром обороны Рустемом Умеровым, которого заподозрили в бегстве из страны на фоне коррупционного скандала.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выяснилось, что Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ в отношении его бизнес-партнера Тимура Миндича из-за коррупционной схемы в «Энергоатоме». Документ опубликован сегодня в Киеве.
