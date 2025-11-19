Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

США намерены согласовать с Украиной и Россией рамочный документ о прекращении боевых действий уже до конца ноября или даже на этой недели, сообщила Politico со ссылкой на источники в Белом доме. При этом Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов представят «как свершившийся факт». Как отмечает издание, оптимизм Белого дома основан на тяжелом положении Украины – она терпит поражение на поле боя, а в тылу разгорается коррупционный скандал.